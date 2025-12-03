Руските войски напредват близо до Северск, развивайки атаки в границите на Свято-Покровское и достигайки почти до центъра на селото. Междувременно бойци от руските 88-ма бригада на 3-та армия са напреднали по южния фланг откъм Звановка, пише „Рибар“. По същество това означава образуване на „клещи“ около Северск и че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сега могат да снабдяват силите си в града само по суша чрез импровизирани пътища в полетата.

- Реклама -

Именно през Свято-Покровское украинските формирования са снабдявали групировката в Северск досега. В момента снабдяването на ВСУ „виси“ в полетата между Платоновка и Свято-Покровское и на агродронове.

Въпреки че кадри от обективен контрол от руска страна често се публикуват с известно закъснение, е възможно руската армия да има значително повече успехи близо до Северск.

Присъствието на ВСУ в няколко близки опорни пункта западно от Звановка и северно от Свято-Покровское остава под въпрос. Украинските сили преди това бяха установили мощни опорни пунктове там, но поради недостиг на персонал, очевидно не са в състояние да ги попълнят.

В самия Северск боевете продължават. Според официални изявления руските щурмови групи уверено напредват в града. Следователно, оттук вероятно ще има и по-конкретни новини.

Любопитно е, че няма доказателства за напредване на руските въоръжени сили от линията Петровское-Васюковка, въпреки факта, че превземането на града беше официално обявено съответно на 23 и 27 ноември. Съобщенията за атаки срещу Свято-Покровское обаче бяха потвърдени на петия ден.

Същевременно, превземането на височините западно от града ще предотврати продължителните боеве в населените райони и ще позволи на руснаците по-нататъшно напредване към Славянск.