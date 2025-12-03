Руските войски напредват близо до Северск, развивайки атаки в границите на Свято-Покровское и достигайки почти до центъра на селото. Междувременно бойци от руските 88-ма бригада на 3-та армия са напреднали по южния фланг откъм Звановка, пише „Рибар“. По същество това означава образуване на „клещи“ около Северск и че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сега могат да снабдяват силите си в града само по суша чрез импровизирани пътища в полетата.
Именно през Свято-Покровское украинските формирования са снабдявали групировката в Северск досега. В момента снабдяването на ВСУ „виси“ в полетата между Платоновка и Свято-Покровское и на агродронове.
Въпреки че кадри от обективен контрол от руска страна често се публикуват с известно закъснение, е възможно руската армия да има значително повече успехи близо до Северск.
Присъствието на ВСУ в няколко близки опорни пункта западно от Звановка и северно от Свято-Покровское остава под въпрос. Украинските сили преди това бяха установили мощни опорни пунктове там, но поради недостиг на персонал, очевидно не са в състояние да ги попълнят.
В самия Северск боевете продължават. Според официални изявления руските щурмови групи уверено напредват в града. Следователно, оттук вероятно ще има и по-конкретни новини.
Любопитно е, че няма доказателства за напредване на руските въоръжени сили от линията Петровское-Васюковка, въпреки факта, че превземането на града беше официално обявено съответно на 23 и 27 ноември. Съобщенията за атаки срещу Свято-Покровское обаче бяха потвърдени на петия ден.
Същевременно, превземането на височините западно от града ще предотврати продължителните боеве в населените райони и ще позволи на руснаците по-нататъшно напредване към Славянск.
Европа искала война ! Защо ? Руснаци и украинци ще се разберат.Трета световна ще стане намеси ли се Франция , Германия . Не трябва да се въоръжаваме до зъби….икономиката ни е слаба .Народ беден …ще мизерстваме …то от края на 1944 мизерстваме..българите
А ти на колко годинки си, че се опитваш да лъжеш, до 1989г в България храната беше евтина , достъпна и най важното естествена за всички, а днес с препълнени магазини с отрови за консумация и скъпотия, а сме затънали и в лайна до шия, непочистени улици, смог, рушащи се жилища на по 70-100г.
Пешо може да се опитва, обаче ти откровено си лъжеш. До 70-те години е пръскано с ДДТ, канцероген с 6 години полуразпад в почвата и 2 години в човек. Въпреки че химикалът е предназначен за земя, е имало случаи на директна употреба върху складирана продукция, нападната от гъгрица. Достъпна и евтина беше храната, защото я субсидираха. Когато субсидиите отиваха към привършване, започваше дефицит или икономия. Липсващи стоки или с намалено качество. Шоколад с намалено какао, кренвирши със соя, сирене с растителни мазнини от някоя братска африканска народна република… Палмовото масло не са го измислили след 1989. Отделен въпрос е, че в последните години преди 1989 се трупа дълг по 1,5 милиарда долара на година. В тогавашни пари това е повече от годишния фонд за пенсии. Някои зими стояхме с режим на тока 1:1, защото го изнасяха за Турция, в замяна на свежи долари. Просто „евтиното“ си имаше цена, която плащахме по друг начин.
А по отношение на смога – Икарусите в София образуваха гъст черен облак при всяко потегляне. Сигурно 50 пъти повече сажди и ФПЧ от сегашните автобуси. Бензинът беше с олово, а двутактовите Трабантчета добавяха изгоряло машинно масло.
От 1960 до 1990 в нормалните държави човешкият живот се увеличава с 3-4 години, а в България – с 0. Защо ли? Май просто не са ти казвали какво ядеш и дишаш, защото беше опасно. За петно върху репутацията на СССР или социалистическия строй рискуваш едно 5-10 години за държавна измяна.
От концлагера ли пишете? Или май са ви презаписали дефинициите за фашистка сган. С какъв ли мотив?
