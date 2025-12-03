НА ЖИВО
          Шмит: Неизпълнени задачи по европейския път допринесоха за оставането на Службата на върховния представител в БиХ

          Снимка: Getty Images
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          В дългосрочен план е неустойчиво върховният представител ежедневно да взема решения в Босна и Херцеговина, но неговите правомощия все още остават в сила.

          Това е един от изводите, които представи върховният представител в БиХ, Кристиан Шмит, след приключването на двудневното заседание на Съвета за изпълнение на мира (PIC) в Сараево, предаде БГНЕС.

          Въпреки че през последните месеци в публичното пространство можеше да се чуе, че съществува възможност върховният представител да напусне, засега това няма да се случи, а условията за неговото премахване от 2008 година остават в сила.

          През последните няколко години Шмит наложи определени решения и законодателни мерки в опит да „разтърси“ страната, която вече няколко години се намира в политическа криза, тъй като, наред с други неща, не се изпълняват реформите по европейския път.

          Последната блокада по този път е непровеждането на заседанието на Съвета на министрите на БиХ на 2 декември, тъй като министрите от Съюза на независимите социалдемократи (SNSD), партията на Милорад Додик, не подкрепиха дневния ред, в който бяха европейски закони и изборът на главен преговарящ с ЕС, пише РСЕ.

          Освен това Република Сръбска (един от двата ентитета в БиХ) през последните няколко години прие редица противоконституционни закони, чрез които се отнемат държавни правомощия в определени области или се забранява работата на съдебни и сигурностни институции на нейна територия.

          Конституционният съд на БиХ спря прилагането на тези законодателни актове, а по-късно и Народното събрание на РС ги отмени.

