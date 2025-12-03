НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Слабак изправи на нокти Наполи

          Грандът продължи за Купата след дузпи

          0
          20
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи преодоля Каляри с 9:8 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време) като домакин и се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Италия по футбол. Тимът от Неапол вече очаква победителя от сблъсъка между Фиорентина и Комо в следващия етап на състезанието.

          - Реклама -

          19-годишният български полузащитник Иван Сулев остана резерва за Каляри.

          Лоренцо Лука даде преднина на домакините в 28-ата минута след прецизен удар с глава, а в 67-ата 23-годишният нападател на Каляри Себастиано Еспозито отбеляза изравнителното попадение за 1:1 от близко разстояние.

          Скот Мактоминей пропусна възможност да донесе успеха на Наполи в редовното време, след като не можа да преодолее вратаря на Каляри. Същото направи и бразилецът Давид Нерес във втората минута на добавеното време.

          В последвалата развръзка Матия Феличи пропусна четвъртата дузпа за гостите, след като уцели гредата, а Давид Нерес не успя да се разпише при петата дузпа за Наполи.

          Играта на нерви продължи до равенство 8:8, когато анголският национал Зито Лувумбо сгреши за Наполи след спасяване на вратаря Ваня Маринкович-Савич, а след това Алесандро Буонджорно беше точен, носейки победата на Наполи с 9:8 при дузпите.

          Наполи преодоля Каляри с 9:8 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време) като домакин и се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Италия по футбол. Тимът от Неапол вече очаква победителя от сблъсъка между Фиорентина и Комо в следващия етап на състезанието.

          - Реклама -

          19-годишният български полузащитник Иван Сулев остана резерва за Каляри.

          Лоренцо Лука даде преднина на домакините в 28-ата минута след прецизен удар с глава, а в 67-ата 23-годишният нападател на Каляри Себастиано Еспозито отбеляза изравнителното попадение за 1:1 от близко разстояние.

          Скот Мактоминей пропусна възможност да донесе успеха на Наполи в редовното време, след като не можа да преодолее вратаря на Каляри. Същото направи и бразилецът Давид Нерес във втората минута на добавеното време.

          В последвалата развръзка Матия Феличи пропусна четвъртата дузпа за гостите, след като уцели гредата, а Давид Нерес не успя да се разпише при петата дузпа за Наполи.

          Играта на нерви продължи до равенство 8:8, когато анголският национал Зито Лувумбо сгреши за Наполи след спасяване на вратаря Ваня Маринкович-Савич, а след това Алесандро Буонджорно беше точен, носейки победата на Наполи с 9:8 при дузпите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions