Слабак изправи на нокти Наполи

Наполи преодоля Каляри с 9:8 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време) като домакин и се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Италия по футбол. Тимът от Неапол вече очаква победителя от сблъсъка между Фиорентина и Комо в следващия етап на състезанието.

19-годишният български полузащитник Иван Сулев остана резерва за Каляри.

Лоренцо Лука даде преднина на домакините в 28-ата минута след прецизен удар с глава, а в 67-ата 23-годишният нападател на Каляри Себастиано Еспозито отбеляза изравнителното попадение за 1:1 от близко разстояние.

Скот Мактоминей пропусна възможност да донесе успеха на Наполи в редовното време, след като не можа да преодолее вратаря на Каляри. Същото направи и бразилецът Давид Нерес във втората минута на добавеното време.

В последвалата развръзка Матия Феличи пропусна четвъртата дузпа за гостите, след като уцели гредата, а Давид Нерес не успя да се разпише при петата дузпа за Наполи.

Играта на нерви продължи до равенство 8:8, когато анголският национал Зито Лувумбо сгреши за Наполи след спасяване на вратаря Ваня Маринкович-Савич, а след това Алесандро Буонджорно беше точен, носейки победата на Наполи с 9:8 при дузпите.