Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2

Президентската институция разпространи остра позиция след днешното гласуване в Народното събрание, което окончателно отряза предложението на държавния глава за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 година.
„Парламентът няма воля да чуе гласа на гражданите“
От прессекретариата на президента заявиха, че Народното събрание за пореден път е демонстрирало нежелание да се съобрази с общественото мнение:
Според институцията парламентът е разполагал с осем месеца, за да се запознае с мотивите на президента и да изпълни изискванията на закона:
Спорът около представянето на мотивите
Председателят на парламента Рая Назарян заяви, че от 8:00 часа сутринта президентството е било уведомено за разглеждането на предложението и за необходимостта представител на институцията да изложи мотивите.
Тя уточни:
След няколко почивки в хода на заседанието никой от „Дондуков“ 2 не се появи в пленарната зала. Назарян допълни, че е направила още няколко опита да се свърже с администрацията на президента, но без успех.
По думите ѝ единствено вносителят – президентът – може да представи мотивите, никой друг.
Парламентът отхвърли референдума
След дебатите Народното събрание отхвърли предложението за национален референдум с въпрос:
След прегласуване решението беше потвърдено и председателят Назарян съобщи, че то ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.
Предистория: Отказ, спор за допустимост и намеса на Конституционния съд
На 13 май тогавашният председател на парламента Наталия Киселова върна предложението на президента като недопустимо.
На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд, искайки тълкуване и обявяване на разпореждането за нищожно.
На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента относно отказа на Киселова.
Днешното решение на парламента приключва първата част от политическия спор, но конституционното дело продължава.
„остра реакция“ от ТЪПИЯ.
предате. забравили кой го подкрепи в началото ? КГБ !!
„Парламентът не иска да чуе гласа на гражданите“ това е трагично и зловещо! демонстрират „Ще си правим квото искаме не ни интересува народа“
Румен Радев ще си остане за цял живот БОТАШ. Даже и килията му ще се казва така!
Boris Georgiev ти ще му мяташ кюфтета с прашка. Да не си смените местата в това заведение?
Мазало по Улиците ще стане Много скоро заради Еврото!!!Евро-Миндилите ще бъдат Линчувани по Улиците и Островите!!!
Съби Ранков заслужават го!
Оставка на Цялата Глутница Чакали времето ви свършва
Румен БОТАШ не поиска референдум за заробващия договор! Предател!
Boris Georgiev хади бе, а искането му чий го търсеше месеци в НС.За Боташ четете чл 103,ал 1 Конституция..видяхме днес,кой какво иска в НС..
Lili Dimitrova как ни зароби да плащаме 13 години по 1М / ден за нещо, което не ползуваме Без да потърси думата на народа?!?!
Сега, обаче, когато трябва да угоди на господарите си, иска Референдум!
И печатницата на фалшиви левове в Империята на Злото ще трябва да се закрива!
Boris Georgiev даже няма да споря с Вас,повтаряте опорите на една Цвета,която се напъваше за президент..води се дискусия с човек,който е чел и мисли.Толкова от мен
Оставка веднага на цялата кочина Парламент!!!
Toni Genov Парлама не Парламент
Решаващият глас беше на Шарлатаните. Те гласуваха с Мафията. Мафията на която довчера дори оставката не ѝ искаха, а само за бюджета говориха.
Последният шанс гласът на българите за нещо критично важно да бъде чут беше заглушен.
И тия глупаци се събират по протестите им.
ще се наложи парламента да се изгори до основи , няма оправия иначе както в непал
Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2!
С бурни рукоплескания!
И какво от това!??
„Двете прасенца“ само рекоха грух грух хххх ххх…и самолета на Президента запецна в небето и не може да кац.. кацццннеее!
Остава единствено възможното – Народа Български влиза в Парламента от централният му вход заедно с президента, скочил с парашут от самолета и… прави граждански арест на разбойниците в Народното събрание!!! После отвън- Прокурор Лаура Кьовеши усмихната го посреща на входа на Президентството с топла питка поръсена с чубрица!!! Тук някъде свършва или започва приказката за „Звяра и принцесата“ Да живей ей! ей ииии ???!
Коя поредна криза е за 35г,а,мосю президон,пета ли, шеста ли,у народа душа не остана,тия протести са цветочки,след нова година като падне гилотината на еврото и народа може да скочи да ви разточи,има нова генерация,която е доста по-реактивна ,не толкова сдържана и скована като предишните поколения.
„Цветочки“ значит товариш Рубльо Копейкин! Давай воведи рубля по курс 100руб за 1лев и на каждий гражданин по москвич или лада !! Тогда будет настояшчий комонизам.
Значи има ако не война между институциите ,то открита неприязън,нс се изплези и показа среден пръст на президента,той си го заслужава,цели осем месеца е изчаквал за референдум,хората му събрали предостатъчно подписи,геч се е сетил,късно,подозирам не от мързел,чакал е инструкции от фашингтон и накрая ги получи,ама геч,еврото е на финала,минава за триумфална обиколка,и после,ела че ми трябваш,поредната икономическа криза.Не ни трябва такъв президент,а той се засилил и партия да си прави и за мин-пред ли да се класира!?