Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2

Президентската институция разпространи остра позиция след днешното гласуване в Народното събрание, което окончателно отряза предложението на държавния глава за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 година.

„Парламентът няма воля да чуе гласа на гражданите“

От прессекретариата на президента заявиха, че Народното събрание за пореден път е демонстрирало нежелание да се съобрази с общественото мнение:

„Този парламент няма политическа воля да чуе гласа на гражданите.“

Според институцията парламентът е разполагал с осем месеца, за да се запознае с мотивите на президента и да изпълни изискванията на закона:

„Народното събрание имаше осем месеца да се запознае с мотивите по внесеното предложение и да изпълни закона.“

Спорът около представянето на мотивите

Председателят на парламента Рая Назарян заяви, че от 8:00 часа сутринта президентството е било уведомено за разглеждането на предложението и за необходимостта представител на институцията да изложи мотивите.

Тя уточни:

„Ако няма кой да ги представи, ще преминем към разискванията.“

След няколко почивки в хода на заседанието никой от „Дондуков“ 2 не се появи в пленарната зала.

Назарян допълни, че е направила още няколко опита да се свърже с администрацията на президента, но без успех.

„От месец май тези мотиви са публични и всички са запознати с тях.“

По думите ѝ единствено вносителят – президентът – може да представи мотивите, никой друг.

Парламентът отхвърли референдума

След дебатите Народното събрание отхвърли предложението за национален референдум с въпрос:

„Съгласни ли сте България да въведе европейската валута ‘евро’ през 2026 година?“

След прегласуване решението беше потвърдено и председателят Назарян съобщи, че то ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Предистория: Отказ, спор за допустимост и намеса на Конституционния съд

На 13 май тогавашният председател на парламента Наталия Киселова върна предложението на президента като недопустимо.

тогавашният председател на парламента върна предложението на президента като недопустимо. На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд, искайки тълкуване и обявяване на разпореждането за нищожно.

президентът сезира Конституционния съд, искайки тълкуване и обявяване на разпореждането за нищожно. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента относно отказа на Киселова.

Днешното решение на парламента приключва първата част от политическия спор, но конституционното дело продължава.