The Telegraph: Русия губи контрол над петролното си влияние в България и Сърбия

Нови американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ преначертават геополитическата карта на Източна Европа и нанасят един от най-сериозните удари по икономическото влияние на Москва. Това пише британското издание The Telegraph в свой анализ.
Санкциите източват милиарди долари от руската военна машина и принуждават Кремъл да се опитва да предотврати икономическа криза. Най-засегнати от промените са България и Сърбия, които дълги години бяха сред ключовите точки на руското енергийно присъствие.
В България държавата пое контрола над „Лукойл“, който управлява най-голямата рафинерия у нас и над 200 бензиностанции. За специален администратор беше назначен бившият шеф на НАП Румен Спецов. САЩ дадоха срок от шест месеца за намиране на нов купувач.
В Сърбия президентът Александър Вучич е готов да поеме Петролната индустрия на Сърбия (НИС), контролирана от „Газпром Нефт“. Рafinерията в момента работи в силно ограничен режим, тъй като никой не може да продава петрол на санкционирана компания.
Според анализатори двете страни на практика прекратяват руското икономическо влияние в енергетиката – символичен край на дългогодишния модел, в който Москва използваше петролния сектор като инструмент за политическо въздействие.
Междувременно санкциите вече свиват значително износа на руски петрол. Данни на Kpler показват, че продажбите на „Лукойл“ са се сринали с 89%, а на „Роснефт“ – с почти 28%. По изчисления на Киевския институт по икономика Русия губи между 2,5 и 5 милиарда долара месечно.
Кремъл се опитва да заобиколи новите ограничения чрез мрежа от „неизвестни“ посредници и променена логистика, но анализаторите посочват, че Москва няма да може да възстанови ценовите нива, на които продаваше преди санкциите.
Ако тенденцията продължи, санкционният натиск може да се превърне в ключов фактор, който да принуди Русия да търси нови дипломатически решения, отбелязва The Telegraph.
Само така! Писна ми от тия диваци
Хари Димитров Губиш ти че си копейка!
От изток никога не е идвало нещо хубаво,руснаци монголци.
Украйна им демонтира половината нефтена и газова икономика. Путин дали знае..че Украйна е по силна от всякога.
Много тъпо изказване, ние сме губещата страна, както винаги.
Ние тъпите копелета сме зависими от Русия до гроб.
А сега се очаква и Гърция и Турция малко да ни поклатат.
Лелееее ужас.
Такъв пазар не се сменя лесно.
Трябват поне още две икономики като китайската, че да компенсират България и Сърбия
Хари Димитров който е с раша никой не е стигнал до нищо хубаво
Хари Димитров комунистическия режим на времето явно добре ви е наказал.
Лъжете още евро педерасти! След това няма да ревете като дойдат от Русия и ви счупят тъпите глави!
Русия губи най-големия си пазар. Какво ли ще прави сега?
Севдалин Бойчев Европа загуби най евтините ресурси
Губи Европа
Прчели САЩ и Индия
Не Русия губи контрол,а ние го загубихме.Плащаме скъпи горива.
Valentina Gulielmo вие къде сте били за да знаете колко скъпи горива плащате.
Губи България! За Русия нашият петролен пазар е капчица в океана! За нас оскъпяването на горивата, купувани пак от Русия, но чрез посредници, е удар по българина.
Да не дойде само време всички вкупом да се молим на Русия за нефт?! Най-много губи Европа и ние!
Колко ли петрол консумира България, че да загуби Русия.
Хари Димитров и какво губим🤣,смешници
Plamena Velkova като станат горивата по пет лева за литър ще ти стане ясно кой е смешник.
Хари Димитров Явно тази е чорбаджийка и не и пука, че ще станат 5 лв. Има много такива и ще са доволни, че така ще спадне трафика и ще си карат, както си искат.
Todor Stanchev тя просто няма представа че рафинерията е с инсталация за преработка на руски нефт УРАЛС и ако не го купуваме от Русия ще се появят прекупвачи и цената ще се вдигне. За малоумниците е важно да не се купува от Русия а колко ще е по скъпо няма значение.
Plamena Velkova ти със сигурност нема да изгубиш нищо, бог дал, бог вземал.
От цялата простотия губи България губи цяла Европа и обикновените хора понеже политическият елит е обезпечен финансово до девето коляно
Георгиев Г. Загинахме без рашки газ и петрол🤣
Plamena Velkova първо загиваш от неграмотност после от всичко останало и докато на такива потънали в забвение все им е смешно тази държава никога няма да прокопса защото се вижда ясно качеството на народа
Plamena Velkova явно любимият ти транспорт е велосипед
Идиотите обръщат думите или изобщо не разбират значението кой губи ….
Не знам за Москва, но горките ние в ЕС.