      петък, 05.12.25
          The Telegraph: Русия губи контрол над петролното си влияние в България и Сърбия

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Нови американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ преначертават геополитическата карта на Източна Европа и нанасят един от най-сериозните удари по икономическото влияние на Москва. Това пише британското издание The Telegraph в свой анализ.

          Санкциите източват милиарди долари от руската военна машина и принуждават Кремъл да се опитва да предотврати икономическа криза. Най-засегнати от промените са България и Сърбия, които дълги години бяха сред ключовите точки на руското енергийно присъствие.

          В България държавата пое контрола над „Лукойл“, който управлява най-голямата рафинерия у нас и над 200 бензиностанции. За специален администратор беше назначен бившият шеф на НАП Румен Спецов. САЩ дадоха срок от шест месеца за намиране на нов купувач.

          В Сърбия президентът Александър Вучич е готов да поеме Петролната индустрия на Сърбия (НИС), контролирана от „Газпром Нефт“. Рafinерията в момента работи в силно ограничен режим, тъй като никой не може да продава петрол на санкционирана компания.

          Според анализатори двете страни на практика прекратяват руското икономическо влияние в енергетиката – символичен край на дългогодишния модел, в който Москва използваше петролния сектор като инструмент за политическо въздействие.

          Междувременно санкциите вече свиват значително износа на руски петрол. Данни на Kpler показват, че продажбите на „Лукойл“ са се сринали с 89%, а на „Роснефт“ – с почти 28%. По изчисления на Киевския институт по икономика Русия губи между 2,5 и 5 милиарда долара месечно.

          Кремъл се опитва да заобиколи новите ограничения чрез мрежа от „неизвестни“ посредници и променена логистика, но анализаторите посочват, че Москва няма да може да възстанови ценовите нива, на които продаваше преди санкциите.

          Ако тенденцията продължи, санкционният натиск може да се превърне в ключов фактор, който да принуди Русия да търси нови дипломатически решения, отбелязва The Telegraph.

          30 КОМЕНТАРА

          4. Украйна им демонтира половината нефтена и газова икономика. Путин дали знае..че Украйна е по силна от всякога.

          5. Много тъпо изказване, ние сме губещата страна, както винаги.
            Ние тъпите копелета сме зависими от Русия до гроб.
            А сега се очаква и Гърция и Турция малко да ни поклатат.

          6. Лелееее ужас.
            Такъв пазар не се сменя лесно.
            Трябват поне още две икономики като китайската, че да компенсират България и Сърбия

          8. Лъжете още евро педерасти! След това няма да ревете като дойдат от Русия и ви счупят тъпите глави!

          12. Губи България! За Русия нашият петролен пазар е капчица в океана! За нас оскъпяването на горивата, купувани пак от Русия, но чрез посредници, е удар по българина.

          13. Да не дойде само време всички вкупом да се молим на Русия за нефт?! Най-много губи Европа и ние!

            • Plamena Velkova като станат горивата по пет лева за литър ще ти стане ясно кой е смешник.

            • Хари Димитров Явно тази е чорбаджийка и не и пука, че ще станат 5 лв. Има много такива и ще са доволни, че така ще спадне трафика и ще си карат, както си искат.

            • Todor Stanchev тя просто няма представа че рафинерията е с инсталация за преработка на руски нефт УРАЛС и ако не го купуваме от Русия ще се появят прекупвачи и цената ще се вдигне. За малоумниците е важно да не се купува от Русия а колко ще е по скъпо няма значение.

          16. От цялата простотия губи България губи цяла Европа и обикновените хора понеже политическият елит е обезпечен финансово до девето коляно

              • Plamena Velkova първо загиваш от неграмотност после от всичко останало и докато на такива потънали в забвение все им е смешно тази държава никога няма да прокопса защото се вижда ясно качеството на народа

