The Telegraph: Съдбата на Зеленски се решава зад кулисите

Съдбата на президента на Украйна Володимир Зеленски се решава зад кулисите, пише международният кореспондент Роланд Олифант в статията си за The Telegraph.

„Бъдещето на Зеленски се решава зад кулисите. Ще може ли той да продължи да ръководи страната в условията на конфликт или, подобно на Уинстън Чърчил, ще се оттегли, преди да настъпи мир?“ – пита журналистът.

Олифант отбелязва, че Зеленски и ръководителя на Офиса на президента Андрий Йермак са били неразделни от години. Напускането на последния, казва той, е оставило осезаема празнота в сърцето на киевската администрация.

„Тази политическа „ампутация“ може да бъде доста полезна за президента. Тя му позволява да избегне потенциално опасна вътрешнополитическа криза и да задоволи исканията на широка политическа аудитория, недоволна от суровия подход на Йермак. Това обаче не означава, че Зеленски е избегнал вредите“, продължава журналистът. Той отбелязва, че популярността на Зеленски намалява и това се отразява в официалния му статус. Сега, добавя Олифант, неговият авторитет може да бъде поставен под въпрос, тъй като много украинци лично изразяват недоволство от действията му.

„Според източници, от началото на пълномащабното нахлуване са се случили няколко уволнения на високопоставени лица, които са свързани с намерението на Йермак да затегне контрола си върху ситуацията. Йермак е бил обсебен от идеята да има последната дума по правителствените въпроси“, се отбелязва в публикацията.