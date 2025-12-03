НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          The Telegraph: Съдбата на Зеленски се решава зад кулисите

          11
          1341
          Володимир Зеленски и Андрий Йермак
          Володимир Зеленски и Андрий Йермак
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Съдбата на президента на Украйна Володимир Зеленски се решава зад кулисите, пише международният кореспондент Роланд Олифант в статията си за The Telegraph.

          - Реклама -

          „Бъдещето на Зеленски се решава зад кулисите. Ще може ли той да продължи да ръководи страната в условията на конфликт или, подобно на Уинстън Чърчил, ще се оттегли, преди да настъпи мир?“ – пита журналистът.

          Олифант отбелязва, че Зеленски и ръководителя на Офиса на президента Андрий Йермак са били неразделни от години. Напускането на последния, казва той, е оставило осезаема празнота в сърцето на киевската администрация.

          „Тази политическа „ампутация“ може да бъде доста полезна за президента. Тя му позволява да избегне потенциално опасна вътрешнополитическа криза и да задоволи исканията на широка политическа аудитория, недоволна от суровия подход на Йермак. Това обаче не означава, че Зеленски е избегнал вредите“, продължава журналистът. Той отбелязва, че популярността на Зеленски намалява и това се отразява в официалния му статус. Сега, добавя Олифант, неговият авторитет може да бъде поставен под въпрос, тъй като много украинци лично изразяват недоволство от действията му.

          „Според източници, от началото на пълномащабното нахлуване са се случили няколко уволнения на високопоставени лица, които са свързани с намерението на Йермак да затегне контрола си върху ситуацията. Йермак е бил обсебен от идеята да има последната дума по правителствените въпроси“, се отбелязва в публикацията.

          Съдбата на президента на Украйна Володимир Зеленски се решава зад кулисите, пише международният кореспондент Роланд Олифант в статията си за The Telegraph.

          - Реклама -

          „Бъдещето на Зеленски се решава зад кулисите. Ще може ли той да продължи да ръководи страната в условията на конфликт или, подобно на Уинстън Чърчил, ще се оттегли, преди да настъпи мир?“ – пита журналистът.

          Олифант отбелязва, че Зеленски и ръководителя на Офиса на президента Андрий Йермак са били неразделни от години. Напускането на последния, казва той, е оставило осезаема празнота в сърцето на киевската администрация.

          „Тази политическа „ампутация“ може да бъде доста полезна за президента. Тя му позволява да избегне потенциално опасна вътрешнополитическа криза и да задоволи исканията на широка политическа аудитория, недоволна от суровия подход на Йермак. Това обаче не означава, че Зеленски е избегнал вредите“, продължава журналистът. Той отбелязва, че популярността на Зеленски намалява и това се отразява в официалния му статус. Сега, добавя Олифант, неговият авторитет може да бъде поставен под въпрос, тъй като много украинци лично изразяват недоволство от действията му.

          „Според източници, от началото на пълномащабното нахлуване са се случили няколко уволнения на високопоставени лица, които са свързани с намерението на Йермак да затегне контрола си върху ситуацията. Йермак е бил обсебен от идеята да има последната дума по правителствените въпроси“, се отбелязва в публикацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          11 КОМЕНТАРА

          5. Няма какво да се решава, този наркоман трябва да носи отговорност за действията си,Сибир до живот е малко!

            • Ивайло Танков Не може така или трябва да му усигурят безопастност и охолен живот което доколкото разбирам е почти готово защото е платил за американски паспорт и е купил ранчо в щатите за 120 милиона .Сега Тръмп преговаря колко от спестяванията трябва да дари.Другият вариянт е да го очистят.Среден път няма защото знае толкова че половината управляващи в Европа и Америка ще препълнят затворите.

              • Petra Kirtcheva Културата е нещо което не се купува и придобива тя е генетично заложена в индивида .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions