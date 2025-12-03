Трагедия във Враца: влак уби 16-годишен ученик

16-годишно момче е било прегазено от влак във Враца, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал около 15:00 ч., когато група ученици пресичали железопътната линия в близост до професионална гимназия. Двама десетокласници опитали да преминат в последния момент, но единият бил ударен от локомотива и загинал на място.

Учениците от гимназията често преминават през релсите, въпреки че в района има обозначен прелез, който обаче много от тях избягват да използват.