Тръмп отменя актове, за които смята, че са подписани чрез автописалка от Байдън

Американският президент Доналд Тръмп отново насочи критиките си към своя предшественик Джо Байдън, като обяви, че отменя всички документи, включително заповеди за помилване, които по думите му Байдън е подписал с автописалка. Новината беше разпространена от „Ройтерс“.

Автописалката представлява устройство, което възпроизвежда подписа на дадено лице – инструмент, използван от президенти и от двете големи партии, най-често за големи обеми документи или церемониални случаи.

Въпреки това Тръмп и неговите привърженици многократно са разпространявали необосновани твърдения, че подобен инструмент е поставял под съмнение валидността на документите от мандата на Байдън или е подсказвал, че той не е бил напълно наясно със съдържанието им. Не е известно дали Байдън е използвал автописалка за подписването на документи за помилвания.

„Всички, които са получили помилвания, намалявания на присъди или други юридически документи, подписани по този начин, моля да имат предвид, че посочените документи са напълно и окончателно отменени и нямат правно действие“, написа Тръмп в Truth Social.

Преди да слезе от поста си през януари, Байдън публикува серия от документи за помилване, включително за членове на собственото си семейство с цел защита от политически мотивирани разследвания. Той е намалил и някои присъди, основно на извършители на ненасилствени престъпления, свързани с наркотични вещества.

Тръмп отдавна е известен със своя провокативен стил и честа конфронтация с политическите си съперници. Той нееднократно е критикувал използването на автописалка от Байдън, поставял е под въпрос умствената му пригодност и е намеквал, че важните решения в Белия дом се вземат от съветници, а не от самия президент. От екипа на Байдън категорично отхвърлят тези твърдения и подчертават активната му роля в управлението на страната.