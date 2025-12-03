НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп отменя актове, за които смята, че са подписани чрез автописалка от Байдън

          4
          104
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Американският президент Доналд Тръмп отново насочи критиките си към своя предшественик Джо Байдън, като обяви, че отменя всички документи, включително заповеди за помилване, които по думите му Байдън е подписал с автописалка. Новината беше разпространена от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Автописалката представлява устройство, което възпроизвежда подписа на дадено лице – инструмент, използван от президенти и от двете големи партии, най-често за големи обеми документи или церемониални случаи.
          Въпреки това Тръмп и неговите привърженици многократно са разпространявали необосновани твърдения, че подобен инструмент е поставял под съмнение валидността на документите от мандата на Байдън или е подсказвал, че той не е бил напълно наясно със съдържанието им. Не е известно дали Байдън е използвал автописалка за подписването на документи за помилвания.

          „Всички, които са получили помилвания, намалявания на присъди или други юридически документи, подписани по този начин, моля да имат предвид, че посочените документи са напълно и окончателно отменени и нямат правно действие“, написа Тръмп в Truth Social.

          Преди да слезе от поста си през януари, Байдън публикува серия от документи за помилване, включително за членове на собственото си семейство с цел защита от политически мотивирани разследвания. Той е намалил и някои присъди, основно на извършители на ненасилствени престъпления, свързани с наркотични вещества.

          „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО) „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО)

          Тръмп отдавна е известен със своя провокативен стил и честа конфронтация с политическите си съперници. Той нееднократно е критикувал използването на автописалка от Байдън, поставял е под въпрос умствената му пригодност и е намеквал, че важните решения в Белия дом се вземат от съветници, а не от самия президент. От екипа на Байдън категорично отхвърлят тези твърдения и подчертават активната му роля в управлението на страната.

          Американският президент Доналд Тръмп отново насочи критиките си към своя предшественик Джо Байдън, като обяви, че отменя всички документи, включително заповеди за помилване, които по думите му Байдън е подписал с автописалка. Новината беше разпространена от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Автописалката представлява устройство, което възпроизвежда подписа на дадено лице – инструмент, използван от президенти и от двете големи партии, най-често за големи обеми документи или церемониални случаи.
          Въпреки това Тръмп и неговите привърженици многократно са разпространявали необосновани твърдения, че подобен инструмент е поставял под съмнение валидността на документите от мандата на Байдън или е подсказвал, че той не е бил напълно наясно със съдържанието им. Не е известно дали Байдън е използвал автописалка за подписването на документи за помилвания.

          „Всички, които са получили помилвания, намалявания на присъди или други юридически документи, подписани по този начин, моля да имат предвид, че посочените документи са напълно и окончателно отменени и нямат правно действие“, написа Тръмп в Truth Social.

          Преди да слезе от поста си през януари, Байдън публикува серия от документи за помилване, включително за членове на собственото си семейство с цел защита от политически мотивирани разследвания. Той е намалил и някои присъди, основно на извършители на ненасилствени престъпления, свързани с наркотични вещества.

          „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО) „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО)

          Тръмп отдавна е известен със своя провокативен стил и честа конфронтация с политическите си съперници. Той нееднократно е критикувал използването на автописалка от Байдън, поставял е под въпрос умствената му пригодност и е намеквал, че важните решения в Белия дом се вземат от съветници, а не от самия президент. От екипа на Байдън категорично отхвърлят тези твърдения и подчертават активната му роля в управлението на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          Пламена Ганева -
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена...
          Политика

          Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

          Пламена Ганева -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин...
          Политика

          Der Spiegel: Макрон предупредил ЕС за риск САЩ да „предадат Украйна“

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der...

          4 КОМЕНТАРА

          1. казват че писалката била свързана с чипа за подсилване на мозъка на Байгън и можела сама да се движи

          3. Могат да установя точно кои са подпсани с autopen, само ако намерят машинката.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions