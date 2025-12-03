Изследователи от Националния институт за интегративна медицина в Австралия установиха, че консумацията на чесън може ефективно да понижи кръвното налягане, да подобри състоянието на чревната флора и да намали артериалната ригидност. Резултатите от научния труд, ръководен от Карин Рид и нейния екип, са публикувани в авторитетното списание Experimental and Therapeutic Medicine.

Чесънът, който е част от семейство Allium заедно с лука, праза и шалота, е известен от векове със своите полезни свойства. Според анализа на учените, той притежава мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, които могат да редуцира риска от диабет, сърдечно-съдови заболявания и метаболитни нарушения.

Екипът е анализирал 12 проучвания, обхващащи общо 553 пациенти с хипертония. Данните показват, че приемът на добавки с чесън води до понижаване на систоличното кръвно налягане средно с 8,3 mm Hg и на диастоличното с 5,5 mm Hg. Тези резултати са съпоставими с ефекта на стандартните лекарства за хипертония. Подобно намаляване на стойностите се свързва със спад на риска от инсулт, инфаркт и сърдечна недостатъчност с между 16% и 40%.

Акцент в проучването е поставен върху екстракта от отлежал чесън Kyolic. Той се добива от органично отглеждани култури в Централната долина на Калифорния, без използване на пестициди или химически торове. Установено е, че този екстракт подпомага детоксикацията на черния дроб и го предпазва от оксидативен стрес, включително при неалкохолна мастна чернодробна болест. Освен това, той намалява „лепкавостта“ на кръвта, което пречи на образуването на тромби.

Изследователите отбелязват също, че нивата на витамин В12 в организма играят ключова роля за това колко ефективно пациентите реагират на терапията с чесън. След тримесечен прием на екстракта се наблюдава не само подобрение в показателите на централното кръвно налягане и артериалната еластичност, но и обогатяване на чревната микробиота благодарение на пребиотичните свойства на растението.

Заключението на специалистите е, че екстрактът от отлежал чесън Kyolic представлява безопасна и ефективна алтернатива или допълнение към контрола на високото кръвно налягане, носещо множество допълнителни ползи за сърдечно-съдовата система.