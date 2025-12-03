НА ЖИВО
          Война

          Уиткоф и Кушнер отмениха срещата със Зеленски

          Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Във вторник, 2 декември, журналистът от Axios Барак Равид съобщи, че специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, ще пътуват до европейска столица – Брюксел, както по-късно стана ясно – след разговори в Москва, за да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. В сряда обаче кореспондентът на Euronews Алекс Рафоглу съобщи, че срещата е отменена.

          „Според източници срещата в Брюксел е отменена. Зеленски се завръща у дома“, отбеляза той.

          Рафоглу припомни и думите на Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин. Той заяви, че американските делегати са обещали, „че няма да отидат в Киев, а ще се върнат у дома, в родния си Вашингтон“.

          Ушаков съобщи още, че след петчасовата среща в Москва не е постигнат компромис по мирния план. Той твърди, че разговорът е бил „полезен и съдържателен“ и че Путин може да се съгласи с някои неща, но има и въпроси, които са предизвикали критики от страна на Русия.

