Уиткоф и Кушнер отмениха срещата със Зеленски

Във вторник, 2 декември, журналистът от Axios Барак Равид съобщи, че специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, ще пътуват до европейска столица – Брюксел, както по-късно стана ясно – след разговори в Москва, за да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. В сряда обаче кореспондентът на Euronews Алекс Рафоглу съобщи, че срещата е отменена.

- Реклама -

„Според източници срещата в Брюксел е отменена. Зеленски се завръща у дома“, отбеляза той.

Рафоглу припомни и думите на Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин. Той заяви, че американските делегати са обещали, „че няма да отидат в Киев, а ще се върнат у дома, в родния си Вашингтон“.

Ушаков съобщи още, че след петчасовата среща в Москва не е постигнат компромис по мирния план. Той твърди, че разговорът е бил „полезен и съдържателен“ и че Путин може да се съгласи с някои неща, но има и въпроси, които са предизвикали критики от страна на Русия.