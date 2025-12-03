Украински дронове поразиха нефтени бази в две области на Русия

Украински дронове са поразили нефтена база в Тамбовска област на Русия през нощта на 3 декември. Отломки от дрон също са повредили резервоари за гориво във Воронежка област, съобщава УНИАН.
Губернаторът на Тамбов Евгений Первишов съобщи в своя Telegram канал, че украински дронове са атакували петролна база в нощта на 3 декември и отломки от атаката са причинили пожар.
Атаки с дронове са били извършени и във Воронежка област през нощта, както потвърди губернаторът Александър Гусев.
Според него четири дрона са били свалени, а отломки от един са причинили незначителни щети на няколко резервоара за гориво, но те не са се запалили.
Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 102 украински дрона в сряда вечерта.
Браво, бой по Кремълските нацисти!
Укотерористи ,скоро ще пълзят за помощ.
Терористите от Киев МИР не искат! трябва май до Полша да се чисти от фашисти терористи
Браво!
Димитър Говедаров И кое му е бравото?!Кухи лейки!
Мечти на зеления
Че от терористи друго ли очаквате ?
„Отломки“? Хайде не повтаряйте руски пропагандни щампи! Ще излезе, че отломките от украинските дронове има невероятна поразяваща мощ. 🤠
Пламен Александров Дори и да не са отломки-тероризъм(защото това е опррделението) война не е спечелил. Така,че кучетата си лаят,керванът(СВО) си настъпва. Тези удари нямат ефект върху фронта или дори социалната обстановка в Русия. По-скоро са медийни фойерверки които целят да покажат,че Киев още шава. Нищо,че врата му е почти строшен. След Славянск-Краматорск и това ще е факт.
Biser Pukalski Е, до Славянск орките не са дори стигнали, а за превземане да не говорим. Що се отнася до украинските удари, русия изнасяше бензин, а сега внася! Войната, която трябваше да свърши за 3 дена, продължава вече почти 4 години.
Пламен Александров Изобщо не сте наясно с нещата. И за това,което става в Русия,и за това как се воюва. До Славянск ще стигнат но от Запад. Но дори това не е най-важното. Важното е,че си постигат целите бавно,спокойно и методично.Без мобилизации и с отделяне на 5,5пр от БВП. Що се касае какво внася и изнася прегледайте справките от 2009та до сега и как се преструктурират тези направления. И изобщо нито информационния Ви багаж,нито интелектуалните Ви способности могат да Ви послужат за изводи. Можете само да пазите равновесие ,да се храните и да отделяте. С една дума да функционирате на Първо ниво по Маслоу. Другото е непосилно за Вас,а и не се налага.