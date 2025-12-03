Украински дронове поразиха нефтени бази в две области на Русия

Украински дронове са поразили нефтена база в Тамбовска област на Русия през нощта на 3 декември. Отломки от дрон също са повредили резервоари за гориво във Воронежка област, съобщава УНИАН.

- Реклама -

Губернаторът на Тамбов Евгений Первишов съобщи в своя Telegram канал, че украински дронове са атакували петролна база в нощта на 3 декември и отломки от атаката са причинили пожар.

Атаки с дронове са били извършени и във Воронежка област през нощта, както потвърди губернаторът Александър Гусев.

Според него четири дрона са били свалени, а отломки от един са причинили незначителни щети на няколко резервоара за гориво, но те не са се запалили.

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 102 украински дрона в сряда вечерта.