      петък, 05.12.25
          Украински военен експерт: Ситуацията при Гуляйполе е по-страшна за ВСУ, отколкото при Покровск

          Руско настъпление при Гуляйполе
          Руско настъпление при Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията при Гуляйполе изглежда по-страшна за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отколкото тази при Покровск, пише украинският военен експерт Константин Машовец, цитиран от „Страна“.

          Той отбелязва широк пробив, бързите темпове на руското настъпление и нарастващия риск от обгръщане на целия отбранителен район на ВСУ, както и нарастващите рискове руската армия да проникне в тила на Ореховската групировка на украинската армия.

          Машовец отбелязва, че през последния месец руските части са успели да преминат широк участък от река Янчур, да се закрепят в района на Успеновка и да напреднат до 17 километра в дълбочина – по източните и североизточните покрайнини на Гуляйполе. Зоната на пробива се простира приблизително на 16 километра по фронта, значително по-широко, отколкото на други направления

          В същото време руските сили напредват по река Янчур към Егоровка и Даниловка, където се водят боеве за достъп до пътя към Покровское. Експертът смята пробива при Даниловка за ключов, тъй като при успех руската армия ще може да отреже маршрута между Покровское и Гуляйполе. Според Машовец, този път вече е практически невъзможен за използване в определени участъци.

          На север, където руските части напредват, опитите за достигане до река Волчя продължават. Руснаците са успели да стигнат до Орестопол и Новоселовка, частично консолидирайки позициите си. Украинските сили държат Сосновка и Александроград, временно забавяйки настъплението, но руските щурмови групи продължават да се опитват да заобиколят тези позиции, напредвайки към Новоалександровка и Алексеевка. Според експерта това създава заплаха от своеобразна „изолация“ на Гуляйполския отбранителен район от частите на ВСУ, държащи позиции на север и запад по протежение на Волчя.

          Машовец отбелязва, че руските сили едновременно се опитват да напреднат към сливането на реките Волчя и Гайчур и да достигнат до Андреевка. Това движение по двата фланга създава потенциал за обгръщане на целия Гуляйполски отбранителен район. Той оценява вероятността за подобно развитие на събитията приблизително 50/50.

          Експертът също така подчертава, че темпото на настъпление тук е значително по-високо, отколкото на други участъци от фронта: приблизително 3 км на ден. В сектор с ширина над 40 км руските сили едновременно напредват в няколко посоки, създавайки натиск по цялата отбранителна линия. Ако обхватът е успешен, предупреждава Машовец, руската армия ще има реален шанс да пробие до Новониколаевка и да заплаши Ореховския район, като на практика „отхвърли“ отбраната на ВСУ югоизточно от Запорожие.

          Въпреки някои успешни контраатаки на ВСУ – по-специално близо до Ивановка, където украинските сили изтласкаха руските части отвъд Волчя – общата оценка на експерта остава неблагоприятна. Руските сили разполагат големи резерви и поддържат висока плътност на щурмова пехота, а характерът на настъплението показва желание не само за тактическо напредване, но и за постигане на оперативен пробив.

          Според Машовец, ако ситуацията на това направление не бъде приоритизирана, последствията биха могли да бъдат значително по-големи от загубата на Покровск.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          16 КОМЕНТАРА

          2. Пълни глупаци Продължавайте да слушате евро джендърите и евро джендърките и ще престане да съществува държавата Украйна а го спазвахте минските споразумения нямаше да има специална военна операция така че виновен за смъртта на стотиците хиляди украински млади мъже е зеленски слугата на евро джендърите

            • Заткнись, Червено Русский товарищ с Червена семка в родословието….
              Къшшшшшшшшшшш накъм Родината – Северната кочина!
              Маааааррррршшшшшшшшшшш

              • Россия ще бъде мираж за укропоклонниците,тя не е като смърдящата Европа от мигранти ,наркомани и Джендъри и цялата евроатлантическа демокрация

            • Заткнись, Червено Русский товарищ с Червена семка в родословието….
              Къшшшшшшшшшшш накъм Родината – Северната кочина!
              Маааааррррршшшшшшшшшшш

              • Сашко,Сашко айде бегай на фронта. Там руснаците ще ти оправят отношението към живота !

              • До Алекс: Саши, виждал ли си друга рана освен тази от падане от колело? Айде лекинко и спокойничко „пляс-пляс педалите“ към еврогейската интеграция, оттам след обработка ще те оборудват с касчица, бронежилетчица, пушкалце и ще ти дадат направление беж към окопите, да ни защитаваш от лошия медвед! Успех!

                • Сельоо, абе я пише – КАКВО ПРАВИ ДЪЩЕРЯТА НА ПУТЛЕР В ПАРИЖ? В този „фашистки“ ЕС? Ами пияницата Песков и педофила Лавров децата, защо са в „прогнилия“ ЗАПАД, а не в „цветуща“ Московия? От собствените ли г@вн@ се гнусят?

                • Сельоо, абе я пише – КАКВО ПРАВИ ДЪЩЕРЯТА НА ПУТЛЕР В ПАРИЖ? В този „фашистки“ ЕС? Ами пияницата Песков и педофила Лавров децата, защо са в „прогнилия“ ЗАПАД, а не в „цветуща“ Московия? От собствените ли г@вн@ се гнусят?

                • Сельоо, абе я пише – КАКВО ПРАВИ ДЪЩЕРЯТА НА ПУТЛЕР В ПАРИЖ? В този „фашистки“ ЕС? Ами пияницата Песков и педофила Лавров децата, защо са в „прогнилия“ ЗАПАД, а не в „цветуща“ Московия? От собствените ли г@вн@ се гнусят?

                • Сельоо, абе я пише – КАКВО ПРАВИ ДЪЩЕРЯТА НА ПУТЛЕР В ПАРИЖ? В този „фашистки“ ЕС? Ами пияницата Песков и педофила Лавров децата, защо са в „прогнилия“ ЗАПАД, а не в „цветуща“ Московия? От собствените ли г@вн@ се гнусят?

          3. „…частично консолидирайки позициите си.“ Цитат от текста, който показва и волности в превода и тежка инфомъгла, и хитринки за замазване на положението на фронта, гледайте която и да е руска тв- навсякъде се изразяват по този мътен начин, познат ни от соца. Жалко, че някои ЕСк..тени наложиха цензура. Защо, бе джанъм, самата руска пропаганда е на такова примитивно ниво, че ако някой слуша умно, разбира точно обратното. Един Соловьов се изразява брилянтно жлъчно, но в лицето и жестовете се вижда отчаян вопъл от близкия край.

          5. Засега не толкова страшно. Руснаците имат само тактически успехи. Но е прав за стратегическото му значение. Ако Гулиапол падне, руснаците ще могат да излязат от Север на Орехов, който атакуват втора година от Юг. А след това е Запорожие (градът). Вярно, това са общо 50 до 70 км. Но потенциалната опстност е сериозна.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

