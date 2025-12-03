Украински военен експерт: Ситуацията при Гуляйполе е по-страшна за ВСУ, отколкото при Покровск

Ситуацията при Гуляйполе изглежда по-страшна за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отколкото тази при Покровск, пише украинският военен експерт Константин Машовец, цитиран от „Страна“.

Той отбелязва широк пробив, бързите темпове на руското настъпление и нарастващия риск от обгръщане на целия отбранителен район на ВСУ, както и нарастващите рискове руската армия да проникне в тила на Ореховската групировка на украинската армия.

Машовец отбелязва, че през последния месец руските части са успели да преминат широк участък от река Янчур, да се закрепят в района на Успеновка и да напреднат до 17 километра в дълбочина – по източните и североизточните покрайнини на Гуляйполе. Зоната на пробива се простира приблизително на 16 километра по фронта, значително по-широко, отколкото на други направления

В същото време руските сили напредват по река Янчур към Егоровка и Даниловка, където се водят боеве за достъп до пътя към Покровское. Експертът смята пробива при Даниловка за ключов, тъй като при успех руската армия ще може да отреже маршрута между Покровское и Гуляйполе. Според Машовец, този път вече е практически невъзможен за използване в определени участъци.

На север, където руските части напредват, опитите за достигане до река Волчя продължават. Руснаците са успели да стигнат до Орестопол и Новоселовка, частично консолидирайки позициите си. Украинските сили държат Сосновка и Александроград, временно забавяйки настъплението, но руските щурмови групи продължават да се опитват да заобиколят тези позиции, напредвайки към Новоалександровка и Алексеевка. Според експерта това създава заплаха от своеобразна „изолация“ на Гуляйполския отбранителен район от частите на ВСУ, държащи позиции на север и запад по протежение на Волчя.

Машовец отбелязва, че руските сили едновременно се опитват да напреднат към сливането на реките Волчя и Гайчур и да достигнат до Андреевка. Това движение по двата фланга създава потенциал за обгръщане на целия Гуляйполски отбранителен район. Той оценява вероятността за подобно развитие на събитията приблизително 50/50.

Експертът също така подчертава, че темпото на настъпление тук е значително по-високо, отколкото на други участъци от фронта: приблизително 3 км на ден. В сектор с ширина над 40 км руските сили едновременно напредват в няколко посоки, създавайки натиск по цялата отбранителна линия. Ако обхватът е успешен, предупреждава Машовец, руската армия ще има реален шанс да пробие до Новониколаевка и да заплаши Ореховския район, като на практика „отхвърли“ отбраната на ВСУ югоизточно от Запорожие.

Въпреки някои успешни контраатаки на ВСУ – по-специално близо до Ивановка, където украинските сили изтласкаха руските части отвъд Волчя – общата оценка на експерта остава неблагоприятна. Руските сили разполагат големи резерви и поддържат висока плътност на щурмова пехота, а характерът на настъплението показва желание не само за тактическо напредване, но и за постигане на оперативен пробив.

Според Машовец, ако ситуацията на това направление не бъде приоритизирана, последствията биха могли да бъдат значително по-големи от загубата на Покровск.