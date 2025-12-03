Украйна арестува британец, обвинен в шпионаж в полза за Русия

Украинската Служба за сигурност (СБУ) е арестувала британския гражданин Рос Дейвид Катмор, който е пребивавал в страната като военен инструктор, по подозрение, че е работил за руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), съобщава „Киев Индипендънт“.

СБУ оповести задържането още на 29 октомври, без да разкрива името му, като го представи като европейски бивш военен инструктор, който тайно е изпълнявал задачи за руското разузнаване в Киев.

Катмор е пристигнал в Украйна в началото на 2024 г., за да обучава украински войници в стрелково оръжие и тактически умения. Само няколко месеца по-късно напуска работа и – според СБУ – сам се обръща към руските служби, търсейки „лесни пари“.

Разследването твърди, че той е:

предавал информация за украинската армия;

събирал данни за чуждестранни военни инструктори;

събирал координати на тренировъчни центрове;

планирал неопределени „терористични атаки“;

получил инструкции за изработване на самоделно взривно устройство;

взел оръжие и боеприпаси от посочен склад.

Катмор е задържан в своя временен дом в Киев. Той остава в ареста и грозят го до 12 години затвор.

Британското външно министерство потвърди, че оказва консулска помощ на задържан британски гражданин и поддържа постоянен контакт с украинските власти.

Арестът идва на фона на серия руски удари по украински тренировъчни бази през лятото и есента, които породи критики за пропуски в сигурността.