НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Украйна арестува британец, обвинен в шпионаж в полза за Русия

          0
          59
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украинската Служба за сигурност (СБУ) е арестувала британския гражданин Рос Дейвид Катмор, който е пребивавал в страната като военен инструктор, по подозрение, че е работил за руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), съобщава „Киев Индипендънт“.

          - Реклама -

          СБУ оповести задържането още на 29 октомври, без да разкрива името му, като го представи като европейски бивш военен инструктор, който тайно е изпълнявал задачи за руското разузнаване в Киев.

          Катмор е пристигнал в Украйна в началото на 2024 г., за да обучава украински войници в стрелково оръжие и тактически умения. Само няколко месеца по-късно напуска работа и – според СБУ – сам се обръща към руските служби, търсейки „лесни пари“.

          Разследването твърди, че той е:

          • предавал информация за украинската армия;
          • събирал данни за чуждестранни военни инструктори;
          • събирал координати на тренировъчни центрове;
          • планирал неопределени „терористични атаки“;
          • получил инструкции за изработване на самоделно взривно устройство;
          • взел оръжие и боеприпаси от посочен склад.

          Катмор е задържан в своя временен дом в Киев. Той остава в ареста и грозят го до 12 години затвор.

          Британското външно министерство потвърди, че оказва консулска помощ на задържан британски гражданин и поддържа постоянен контакт с украинските власти.

          Арестът идва на фона на серия руски удари по украински тренировъчни бази през лятото и есента, които породи критики за пропуски в сигурността.

          Украинската Служба за сигурност (СБУ) е арестувала британския гражданин Рос Дейвид Катмор, който е пребивавал в страната като военен инструктор, по подозрение, че е работил за руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), съобщава „Киев Индипендънт“.

          - Реклама -

          СБУ оповести задържането още на 29 октомври, без да разкрива името му, като го представи като европейски бивш военен инструктор, който тайно е изпълнявал задачи за руското разузнаване в Киев.

          Катмор е пристигнал в Украйна в началото на 2024 г., за да обучава украински войници в стрелково оръжие и тактически умения. Само няколко месеца по-късно напуска работа и – според СБУ – сам се обръща към руските служби, търсейки „лесни пари“.

          Разследването твърди, че той е:

          • предавал информация за украинската армия;
          • събирал данни за чуждестранни военни инструктори;
          • събирал координати на тренировъчни центрове;
          • планирал неопределени „терористични атаки“;
          • получил инструкции за изработване на самоделно взривно устройство;
          • взел оръжие и боеприпаси от посочен склад.

          Катмор е задържан в своя временен дом в Киев. Той остава в ареста и грозят го до 12 години затвор.

          Британското външно министерство потвърди, че оказва консулска помощ на задържан британски гражданин и поддържа постоянен контакт с украинските власти.

          Арестът идва на фона на серия руски удари по украински тренировъчни бази през лятото и есента, които породи критики за пропуски в сигурността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Общият съд на ЕС допусна иска на Румен Гечев срещу въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки -
          Общият съд на Европейския съюз е приел за допустима исковата молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026...
          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions