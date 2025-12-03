НА ЖИВО
          - Реклама -
          Украйна взриви нефтопровода „Дружба" в Русия

          Взрив на нефтопровода Дружба
          Взрив на нефтопровода Дружба
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта срещу 3 декември на участък от нефтопровода „Дружба“ в Русия е станала експлозия. Нефтопроводът продължава да доставя руски петрол на няколко европейски държави, подхранвайки финансовите и военните възможности на страната. Това съобщи източник от украинското разузнаване пред УНИАН.

          „Атаката срещу нефтопровода е станала близо до село Казинские Виселки, което е на нефтопровода Таганрог-Липецк“, каза той.

          Източникът отбеляза още, че са използвани дистанционно детонирани взривни вещества, както и допълнителни запалими смеси за постигане на по-голямо горене.

          Свидетели в социалните мрежи съобщиха, че са чули грохот в района на Казинские Виселки, придружен от ярки проблясъци.

          Източник от украинското разузнаване увери, че руският нефтопровод ще продължи да експлодира и да гори, докато Русия не се откаже от опитите си да атакува Украйна.

          46 КОМЕНТАРА

          1. Путо сега ще подпише указ с който се забранява взривяването на нефтопроводи и всичко ще е Ок 😂

            • Спокойно де, важното е майка ти да си запази работното място на Врачанския околовръстен път. Другото да не ти пука!

            • Като се събуди надървен след този мокър сън ходи ли да си удариш една тъпанарка на снимката на Зеленски?

          10. До Кики Абе Сандал много си прост ,дано не те набарат че гъзягата баят ща ти са изприщи Панимаеш,лошо ща ти стане от СЕКСсссс.

          11. А путин халюцинира победи в Покровск и иска армията на Украйна(която лъже, че „няма хора вече“) да бъде 600хил!
            Направо Украйна ги прави смешни.
            А копейките се доказват като дбили вярващи на тоя

            • Ivan Donchev вече четвърта година чета тези фрази “ ей сега ще видите кон боб яде ли” и нищо не виждам 😂 всеки ден превземат Покровск, явно след работно време се изтеглят и на другия ден пак го превземат 😂

          13. Усрайна – свърталище на британски фашаги-терористи. Тероризмът е продукт на наглосаксите! За терористите само бой! Бий Владимир Владимирович, бой по наглата британска сган. Време е за орешасване на острова – свърталище на тероризма и злото!

          20. Терористична мафиотизирана бандитска Украйна трябва да бъде СПРЯНА веднъж! за винаги! даже и Америка трябва да се включи в борбата с украинските фашисти и бандити от Киев

            • Lilly Alex пак ли? Нали щеше да изчезне след като унищожиха половината бомбандировачи? 😂

          23. Идиотчета! Нищо няма да постигнат освен да настроят още европейски държави срещу себе си. Тази тръба отдавна ме е ключова за руския износ. Да не говорим,че износа на енергоносители участва в по-малко от 25пр от бюджета а тази тръба ще им накриви фуражката на руснаците. Не е приятно,но е е толкова болезнено.

          24. Много бързо Русия може да им излекува мерака за терористични актове на укрофашагите два Орешника в Киев единият задължително по президентството и един по парламента в работно време и играта се успива !!!

          27. Малко ви е боя фашизоидни терористи. Давай Владимир Владимирович, избавини от тероризма.

                  <