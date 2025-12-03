Украйна взриви нефтопровода „Дружба“ в Русия

В нощта срещу 3 декември на участък от нефтопровода „Дружба“ в Русия е станала експлозия. Нефтопроводът продължава да доставя руски петрол на няколко европейски държави, подхранвайки финансовите и военните възможности на страната. Това съобщи източник от украинското разузнаване пред УНИАН.
„Атаката срещу нефтопровода е станала близо до село Казинские Виселки, което е на нефтопровода Таганрог-Липецк“, каза той.
Източникът отбеляза още, че са използвани дистанционно детонирани взривни вещества, както и допълнителни запалими смеси за постигане на по-голямо горене.
Свидетели в социалните мрежи съобщиха, че са чули грохот в района на Казинские Виселки, придружен от ярки проблясъци.
Източник от украинското разузнаване увери, че руският нефтопровод ще продължи да експлодира и да гори, докато Русия не се откаже от опитите си да атакува Украйна.
