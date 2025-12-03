„Възраждане“ настоя референдумът за лева да стане първа точка в парламента

Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложение референдумът за запазване на лева да бъде включен като задължителна първа точка в седмичната програма на Народното събрание. От партията се позовават на чл. 47, ал. 8 от правилника на парламента, който дава право всяка група веднъж месечно да предлага една задължителна точка за обсъждане.
Става въпрос за внесеното от президента предложение (със сигнатура № 51-501-006/12.05.2025 г.) за произвеждане на национален референдум с въпроса:
От „Възраждане“ настояват, че такава фундаментална стъпка като смяната на националната валута не може да бъде предприета без пряко допитване до гражданите. Според партията икономиката на страната не е подготвена за влизане в еврозоната, поради което решението трябва да бъде взето от народа.
Руска продажна партия
Vanesa Stoyanova Ivanova и защо ?! Щото са единствената пробългарска партия ли?!
Копейкин е простак да целуват ръка на Русия той е слугини
Разлайване кучетата копейкин стига вече
Сроковете??
Anelia Aleksandrova оставка на еврото
Сетила се Мара да се побара!!!
Anelia Aleksandrova много са си в час. Но лева е най-важен. Дойде ли еврото правителството само ще подаде оставка най-късно март и ще избяга голяма част навън
Какво можеш да очакваш Обединение с кого срамувам се да прочета коментари с изрази гнусни не допустими в речника на един нормален човек стигам до извода че си заслужаваме и управниците и беднотията и простотията и всичко останало което ни очаква Спасяването ще е поеденично Ние сме нация която гори без пламък само дим