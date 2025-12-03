НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Политика

          „Възраждане“ настоя референдумът за лева да стане първа точка в парламента

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложение референдумът за запазване на лева да бъде включен като задължителна първа точка в седмичната програма на Народното събрание. От партията се позовават на чл. 47, ал. 8 от правилника на парламента, който дава право всяка група веднъж месечно да предлага една задължителна точка за обсъждане.

          Става въпрос за внесеното от президента предложение (със сигнатура № 51-501-006/12.05.2025 г.) за произвеждане на национален референдум с въпроса:

          „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г.?“

          От „Възраждане“ настояват, че такава фундаментална стъпка като смяната на националната валута не може да бъде предприета без пряко допитване до гражданите. Според партията икономиката на страната не е подготвена за влизане в еврозоната, поради което решението трябва да бъде взето от народа.

