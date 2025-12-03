„Възраждане“ обяви нови протести и очаква избори през пролетта

Зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров заяви, че партията му започва собствена протестна вълна в големите градове на страната. По думите му масовото недоволство на гражданите, а не отделни партии, е довело до сегашните демонстрации и до искането за оставка на правителството.
Петров подчерта, че „Възраждане“ от месеци говори за преосноваване на държавата, свикване на Велико народно събрание и нова Конституция.
Сред идеите на партията са намаляване броя на депутатите в Народното събрание до 180, както и премахване на фигури, които Петров определя като „безсмислени“, включително главния прокурор.
Относно темата с еврото, Петров заяви:
Петров прогнозира, че още тази или следващата седмица ще стане ясно дали ще има избори, като според него правителствената оставка е въпрос на време.
Не на пролет ВЕДНАГА!
Сега, Костя с кого се е договорил за новите избори, с Радев е ясно, но на кого ще е патерица?
Защо през пролетта, бе?
Цончо го линчуваха на истинските протести едвам избяга с полиция. Техните протести са 17 автобуса и сандвичи със сИрини, но Господарите им от Мафията ги активираха на макс да размият енергията на автентичният протест и да демобилизират поне част от участниците. Копейкин знае , че и неговото време идва да го пратят в пенсия като Волен, но падне ли правителството , махне ли се Сарафов и той ще трябва доказва доходи. 😉 🙂 🙂
Anatoli Georgiev, А ти с какво го искаш!??? С кило кръв ли !!???
Всички искаме да ядем нашата си храна, от нашата си земя Българска, а не да ни трошат зъбите и мелят душата!!!
Иска да размие истинските протести и да измести фокуса от протеста срещу мутрите Бойко и Шиши
Еххх мечтииииии.
Кой ще ви чака до пролета
Борислав Петров нямаш търпение да гласуваш ли 🤣🤣🤣
Georgi Stoyanov що ти имаш ли
Борислав Петров да, освен да стане по-зле , няма какво друго да стане. 70% отново няма да гласуват. Това ще улесни купуването на гласове. Алтернатива за управление не виждам. ППДБ с 15 % няма как да управляват , а и не могат. Изпокараха се с всички . Ще има служебни кабинети за по 7 месеца и избори за по 120 милиона лева . Хората ще мрънкат с основание, това вече сме го гледали с 5-6 поредни избори и драми в НС.
За нови избори не се говори само Възраждане , говори се и от Борисов , което го устройва , за да се отърве от Шиши . На тия неща не гледайте повърхностно , тук схемата е съвсем друга …
Яхва им се протест.
С автобус,50лв и сандвичИ – баʼ си , протеста 😂😂😂
Така трябва
„Възраждане“ обяви нови протести и очаква избори през пролетта !???
Gospoda, парламентаристи!!!Очаквате до тогава, до пролетта, Ние Българите да сме измрели ли!??? А вие да плюскате до тогава с Боко и компания свинско и агнешко в парламента !??? Вървете там, от където сте излезли!!! Попитайте комшийката -прокурор Лаура Кьовеши за съдбата и пътеката на Никулае Чаушеско!!! Искаме „данък“- рекет, кражба и измама!!! За всеки Български гражданин засегнат от корумпираната власт!! Инак, на вън! Там Ще ви чака Никулае Чаушеско!!!
Трябва да има и контролен орган, който да проверява лицата кандидатстващи за властови постове, дали имат чисто съдебно минало, дали няма съмнения за корупция дали членуват в тайни общества. С други думи цялостна проверка какви са контактите им и дали са морални хора. Чак тогава след санкция на този контролен орган в който трябва да влезе и Светият Синод на БПЦ, чак тогава да имат право да се кандидатират за народни представители или да кандидатстват за длъжности в държавната и общинската администрация и съдебната система.