„Възраждане“ обяви нови протести и очаква избори през пролетта

Зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров заяви, че партията му започва собствена протестна вълна в големите градове на страната. По думите му масовото недоволство на гражданите, а не отделни партии, е довело до сегашните демонстрации и до искането за оставка на правителството.

Петров подчерта, че „Възраждане“ от месеци говори за преосноваване на държавата, свикване на Велико народно събрание и нова Конституция.

„Хората започнаха да се ядосват. Те трябва да вземат всичко в свои ръце – да гласуват масово, да участват в честността на вота. Протестите могат да свалят едно правителство, но само ако са масови.“



Сред идеите на партията са намаляване броя на депутатите в Народното събрание до 180, както и премахване на фигури, които Петров определя като „безсмислени“, включително главния прокурор.

Относно темата с еврото, Петров заяви:

„Държим внесеното от президента да бъде гласувано. Дължим това на гражданите. Начинът, по който партиите гласуват, ще бъде показателен за предстоящите избори. Искаме хората да бъдат питани.“



Петров прогнозира, че още тази или следващата седмица ще стане ясно дали ще има избори, като според него правителствената оставка е въпрос на време.