„Величие“: Утре сутринта ще присъстваме на мерките на задържаните в акцията на КПК

Парламентарната група на „Величие“ разпространи официално прессъобщение, в което остро критикува действията на прокуратурата и държавните институции, определяйки ги като „репресии“, насочени срещу партията и лица, свързани с нея. Декларацията беше представена в пленарната зала от народния представител Мария Илиева.
Повдигнати обвинения за прекратено дело – „опасен прецедент“
В съобщението се припомня, че през 2022 г. прокуратурата окончателно е прекратила досъдебно производство №171/2020 г., свързано с „Исторически парк“ АД. Решението е взето след:
- експертизи,
- разпити,
- обстойни проверки.
В постановлението е било записано, че:
Въпреки това, през 2025 г. прокуратурата възобновява същото дело, този път с обвинения за организирана престъпна група и задържа седем граждани — сред тях тежко болен човек и лице, което към визирания период е било непълнолетно.
От „Величие“ определят това като:
„Опит за криминализиране на частни инвестиции“
В прессъобщението партията подчертава, че финансирането на „Исторически парк“ е идентично с това на стотици други частни проекти у нас.
Партията твърди за натиск, защото отказва да играе по „правилата на статуквото“
„Величие“ заявява, че става обект на атаки, защото „отказва да се подчинява на статуквото, не влиза в задкулисни договорки и последователно защитава интересите на своите избиратели.“
Сигнали до европейски и международни институции
Партията съобщава, че ще сезира:
- Европейската комисия
- Европейския парламент
- Съвета на Европа
- международни правозащитни организации
Сигналите ще са за „непрозрачни съдебни практики“ и „политически мотивирани действия“.
Призив за обществена подкрепа и присъствие пред Съдебната палата
„Величие“ приканва гражданите, институциите и медиите да следят внимателно развитието на случая.
Партията съобщава, че на 4 декември, от 09:30 ч., пред Съдебната палата – София, парламентарната група ще присъства на обжалването на мерките за неотклонение на задържаните.
В края на прессъобщението партия „Величие“ подчертава, че ще продължи да защитава:
- правата на гражданите,
- върховенството на закона,
- демократичните принципи,
които според нея са застрашени от сегашните действия на институциите.