„Величие“: Утре сутринта ще присъстваме на мерките на задържаните в акцията на КПК

Парламентарната група на „Величие“ разпространи официално прессъобщение, в което остро критикува действията на прокуратурата и държавните институции, определяйки ги като „репресии“, насочени срещу партията и лица, свързани с нея. Декларацията беше представена в пленарната зала от народния представител Мария Илиева.

Повдигнати обвинения за прекратено дело – „опасен прецедент“

В съобщението се припомня, че през 2022 г. прокуратурата окончателно е прекратила досъдебно производство №171/2020 г., свързано с „Исторически парк“ АД. Решението е взето след:

експертизи,

разпити,

обстойни проверки.

В постановлението е било записано, че:

„липсват измамни действия, липсва заблуждаване и липсва престъпен състав, а всички инвеститори са действали доброволно и информирано.“

Въпреки това, през 2025 г. прокуратурата възобновява същото дело, този път с обвинения за организирана престъпна група и задържа седем граждани — сред тях тежко болен човек и лице, което към визирания период е било непълнолетно.

От „Величие“ определят това като:

„опасен правен прецедент, който противоречи на принципите на правовата държава и дава възможност за произволно рециклиране на стари обвинения.“

„Опит за криминализиране на частни инвестиции“

В прессъобщението партията подчертава, че финансирането на „Исторически парк“ е идентично с това на стотици други частни проекти у нас.

„Опитите подобна практика да бъде криминализирана представляват заплаха за свободната стопанска инициатива.“

Партията твърди за натиск, защото отказва да играе по „правилата на статуквото“

„Величие“ заявява, че става обект на атаки, защото „отказва да се подчинява на статуквото, не влиза в задкулисни договорки и последователно защитава интересите на своите избиратели.“

Сигнали до европейски и международни институции

Партията съобщава, че ще сезира:

Европейската комисия

Европейския парламент

Съвета на Европа

международни правозащитни организации

Сигналите ще са за „непрозрачни съдебни практики“ и „политически мотивирани действия“.

Призив за обществена подкрепа и присъствие пред Съдебната палата

„Величие“ приканва гражданите, институциите и медиите да следят внимателно развитието на случая.

Партията съобщава, че на 4 декември, от 09:30 ч., пред Съдебната палата – София, парламентарната група ще присъства на обжалването на мерките за неотклонение на задържаните.

„Присъствието на обществеността е ключово за гарантиране на прозрачността и справедливостта.“

В края на прессъобщението партия „Величие“ подчертава, че ще продължи да защитава:

правата на гражданите ,

, върховенството на закона ,

, демократичните принципи,

които според нея са застрашени от сегашните действия на институциите.