Волен Сидеров: Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората

„Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората и те ще излязат на протест през следващите дни отново. „

Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Сидеров предстои да си дадем отговор на въпроса на кого е този протест. Той посочи, че представителите на ПП-ДБ са се окрилили от това, че могат да говорят от сцената на площада и хората да ги харесват, но припомни, че там е имало и лидери на други формации, които са на различни позиции по отношение на темата за еврозаната.

Председателят на ПП „Атака“ изрази опасения, че е възможно протестите да свършат по начина, по който свършиха тези от 2020-а година и присъствалите на тях да се окажат употребени от политиците.