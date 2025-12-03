Волен Сидеров: Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората

Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Сидеров предстои да си дадем отговор на въпроса на кого е този протест. Той посочи, че представителите на ПП-ДБ са се окрилили от това, че могат да говорят от сцената на площада и хората да ги харесват, но припомни, че там е имало и лидери на други формации, които са на различни позиции по отношение на темата за еврозаната.
Председателят на ПП „Атака“ изрази опасения, че е възможно протестите да свършат по начина, по който свършиха тези от 2020-а година и присъствалите на тях да се окажат употребени от политиците.
Не е седесарогербаджийски соросоиден кърлеж…
Златния пръст.
Втази медия само комунистически скелети вадят от гардероба .
Този не беше ли набеден за златен пръст?
Ах да беше в парламента да ги подкрепиш
Копейкин изяде хляба на Сидеров. Извърши се истинска смяна на поколенията. Идеите същите – на Путин, без промяна.
Адмирации! Добре подготвен и точен в анализите! Интересен събеседник!
Най лошото е,, че разни малоумници като Глишеффф си мислят, че всички хора на протеста са евролибералната общност. Дават думата на разни русофоби гонят Божков от протеста…
А когато те купиха ?
Вижте го добре, този демагог и копейка, заради него не се приложи Лустрацията, която щеше да изчисти поне на половина, червените прасета в кочината
Яворов Пею заради Иван Костов стана. Волен стана политик чааааккк 2005 г. Беше главен редактор на вестник Демокрация през 1990г.
Atanas Grigorov Той гласува срещу Лустрацията
Нали уж нямаше хора бе, клоун?! 😆
А този забрави на кой беше златното пръсче
Може ли без коментари на алкохолици!