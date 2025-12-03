НА ЖИВО
          Волен Сидеров: Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората

          Волен Сидеров: Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората
          Волен Сидеров: Протестите може да приключат като тези от 2020-а година
          „Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората и те ще излязат на протест през следващите дни отново." Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
          „Поведението на Борисов и Пеевски още повече ще ядоса хората и те ще излязат на протест през следващите дни отново. „

          Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Сидеров предстои да си дадем отговор на въпроса на кого е този протест. Той посочи, че представителите на ПП-ДБ са се окрилили от това, че могат да говорят от сцената на площада и хората да ги харесват, но припомни, че там е имало и лидери на други формации, които са на различни позиции по отношение на темата за еврозаната.

          Председателят на ПП „Атака“ изрази опасения, че е възможно протестите да свършат по начина, по който свършиха тези от 2020-а година и присъствалите на тях да се окажат употребени от политиците.

          15 КОМЕНТАРА

          6. Копейкин изяде хляба на Сидеров. Извърши се истинска смяна на поколенията. Идеите същите – на Путин, без промяна.

          8. Най лошото е,, че разни малоумници като Глишеффф си мислят, че всички хора на протеста са евролибералната общност. Дават думата на разни русофоби гонят Божков от протеста…

          10. Вижте го добре, този демагог и копейка, заради него не се приложи Лустрацията, която щеше да изчисти поне на половина, червените прасета в кочината

            • Яворов Пею заради Иван Костов стана. Волен стана политик чааааккк 2005 г. Беше главен редактор на вестник Демокрация през 1990г.

