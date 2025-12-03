ВСУ отрекоха информацията на BILD за превземане на Покровск от Русия и обкръжена групировка в Мирноград

Днес военният анализатор Юлиан Рьопке от германското издание Bild написа, че Русия е превзела напълно град Покровск в Донецка област на 1 декември след тежки боеве и че ситуацията за украинските войски в съседния Мирноград се е влошила още повече. Григорий Шаповал, говорител на Групата сили „Изток“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обаче отрече тази информация в коментар за ТВ „Суспилне“.

- Реклама -

Той отбеляза, че съобщенията за пълната окупация на Покровск са неверни. Твърди, че украинските войски контролират северната му част по железопътната линия.

Според него информация за превземането на града от Русия е била разпространена вчера, след като руснаците заснеха видео с издигане на знамето и обявиха за приключени боевете в Покровск. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) все още провеждат операции в този град.

Той добави, че малки руски пехотни групи се опитват да напреднат от юг на север от града. ВСУ обаче откриват тези групи и ги атакуват.