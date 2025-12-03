Зорница Илиева: Зеленски търси начин да се спаси след всички корупционни скандали

“ Зеленски търси начин да се спаси след всички корупционни скандали. Има много анализи, които сочат, че може би до Нова година Зеленски ще подаде оставка и ще бъде сменен със Залужни.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Международният анализатор обясни обаче, че тежката дума на Москва и Вашингтон по темата кой ще наследи Зеленски на поста все още не била казана.