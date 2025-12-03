НА ЖИВО
          Зорница Илиева: Зеленски търси начин да се спаси след всички корупционни скандали

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          “ Зеленски търси начин да се спаси след всички корупционни скандали. Има много анализи, които сочат, че може би до Нова година Зеленски ще подаде оставка и ще бъде сменен със Залужни.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Международният анализатор обясни обаче, че тежката дума на Москва и Вашингтон по темата кой ще наследи Зеленски на поста все още не била казана.

          „Има твърдения, че ако корупционният скандал в Украйна се разплете, то той може да стигне до Брюксел и се сочи директно Кая Калас, която не беше привлечена случайно като обвиняема“, посочи още гостенката.

