      петък, 05.12.25
          Политика

          ЗРЕЛИЩНА дискусия: Недялков и Ангелов защитиха референдума пред ГЕРБ (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook/Недялко Недялков
          Журналистите Недялко Недялков и Страхил Ангелов, заедно със свои съмишленици от „Движение 23 септември“, влязоха днес в централата на ГЕРБ, където разпънаха транспарант с надпис „Не на еврото!“ и настояха партията да подкрепи провеждането на национален референдум за запазване на българския лев. Това съобщи самият Недялков в публикация, в която описва случилото се като „безпрецедентен диалог“ с ръководни фигури в партията.

          На място се проведе около едночасова дискусия между протестиращите и представители на ГЕРБ – Костадин Ангелов (зам.-председател на парламента), Деница Сачева (зам.-председател на ПГ на ГЕРБ) и Владислав Горанов (бивш министър на финансите).

          Какво поискаха Недялков и Ангелов

          Според публикацията им те са поставили пред ръководството два основни въпроса:

          1. ГЕРБ да гласуват „за“ провеждане на референдум за запазване на българския лев.
          2. Веднага след това ръководството на партията да подаде оставка.

          Недялков твърди, че ГЕРБ отказали категорично и двете искания.

          Какво отговориха представителите на ГЕРБ

          По думите на Недялков, ръководството на партията заявило пред тях, че:

          „Няма да хвърлим кърпата при никакви обстоятелства.“ „Няма да гласуваме за референдум – това е нашето вътрешно убеждение.“ „Спечелихме изборите – това са законите на парламентарната демокрация.“

          Той допълва, че ГЕРБ са заявили, че броят на протестиращите няма да промени позицията им относно еврото и референдума.

          Кръстосан разговор за еврото

          Недялков посочва, че е поставил въпроси към представителите на партията, включително:

          • защо страни като Унгария, Полша, Чехия и скандинавските държави не приемат еврото;
          • защо Хърватия изпитва инфлационни трусове след въвеждането му;
          • защо България трябва да влиза в „клуб на фалирали държави“.

          Според него не е получил „адекватни отговори“.

          „Очевидно са уплашени“

          Недялков и Ангелов определят срещата като показателна за „промяна в поведението“ на ГЕРБ:

          „Очевидно са уплашени, вече приемат диалог. Натискът ще продължи, ще ги обърнем.“

          Той заявява също, че парламентарната демокрация скоро ще се превърне в „пряка“, настоявайки за право на гражданите да решават въпроса за еврото чрез референдум.

          Контекст

          Срещата се състоя часове след като Народното събрание отхвърли предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, иницииран от президента Румен Радев.

          Гласовете „против“ дойдоха именно от ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало и БСП.

          Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков" 2

          2. Какъв лев, бе?
            През 1960 г. България е фалирана и източена от Русия, като е принудена да предаде целия си златен резерв от 32 тона злато.
            През 1969 г. другарката Луканова (сестрата на Андрей Луканов), управител на БНБ, отново докладва на Тодор Живков, че в хазната няма и цент и не можем да платим задълженията към Московска народна банка. Те не искат левове или рубли.
            Признават само долара и България винаги е плбащала на СССР в долари.
            През 1990 г. България обяви мораториум по изплащане на вышния дълг, който
            достигна 10 милиарда долара.
            Достигна, защото режимьт на Живков взимаше заеми в долари, за да плаща на Русия горива и суровини на много по-високи цени от международните.
            За сравнение – още при откриването на
            Нефтохима при пырвата доставка на руски петрол на 4 август в нефтопристанище
            „Дружба“ пристига танкерьт „Антон
            Иванов“ с руски петрол от сорта Уралс, който плащаме на цена от 23 долара за барел при международна цена от 18 долара и то за сорта Брент.
            Марионетния режим на Живков е принуден не само да плаща по-високи цени за доставки, но и изнася огромна част от селскостопанската ни продукция за Русия под себестойност, на символични цени – картофи по 1 ст./кг., домати – 2 ст. / кг.
            Документите на стопанския отдел

          3. Много нагли и изплашени, не наплашени от боката хорица,които сигурно и те не искат еврото но вождът не дава

          4. Как стана така ,Англия излезе от Евросъюза и си запази паунда Холандия Унгария Румъния си запазила собствената Валута а ние се натискаме да влезем .ПАНАИРА. СЕ РАЗВАЛЯ А НИЕСЕРГИЯ ОТВАРЯМЕ

          8. нидодялко да прочете в Конституцията какво пише,за ратифицирани договори! Егаси наглия !

            • Н. Иванова Договори под масата,без съгласието на народа.Така се управлява държава от наглата българска мафия.

              • Н. Иванова Образовайте се.Изрази като „Егаси наглия“и другите подобни /нелеп,изплиска легена/, обиждащи личността,освен че са подсъдни,издават и липса на всякакви аргументи.

          11. Тая Сачевица си обърса г,за с Историческите книги на бащаси,който все пише ,че е родолюбец,че сме имали древна История,че сме древен народ и тн ,,Лъжепатриоти“ са и двамата ,а той много ,,добре“ си е възпитал алчната дъщеря .Такива, не обичат народа си,а само се преструват.Ще ги изметем!

            • Пламена Ванкова безплодна и алчна. Господ не случайно не дава генът й да продължи напред.

          13. Толкова нагли същества! Та те ни презират! Затвор и тежък физически труд доживот за тях!

          15. С рогата напред срещу народа! „Печалбата“ им 26% от 35% гласували, дава ли им право да не искат референдум!?

