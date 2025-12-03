ЗРЕЛИЩНА дискусия: Недялков и Ангелов защитиха референдума пред ГЕРБ (ВИДЕО)

Журналистите Недялко Недялков и Страхил Ангелов, заедно със свои съмишленици от „Движение 23 септември“, влязоха днес в централата на ГЕРБ, където разпънаха транспарант с надпис „Не на еврото!“ и настояха партията да подкрепи провеждането на национален референдум за запазване на българския лев. Това съобщи самият Недялков в публикация, в която описва случилото се като „безпрецедентен диалог“ с ръководни фигури в партията.
На място се проведе около едночасова дискусия между протестиращите и представители на ГЕРБ – Костадин Ангелов (зам.-председател на парламента), Деница Сачева (зам.-председател на ПГ на ГЕРБ) и Владислав Горанов (бивш министър на финансите).
Какво поискаха Недялков и Ангелов
Според публикацията им те са поставили пред ръководството два основни въпроса:
1. ГЕРБ да гласуват „за“ провеждане на референдум за запазване на българския лев.
2. Веднага след това ръководството на партията да подаде оставка.
Недялков твърди, че ГЕРБ отказали категорично и двете искания.
Какво отговориха представителите на ГЕРБ
По думите на Недялков, ръководството на партията заявило пред тях, че:
Той допълва, че ГЕРБ са заявили, че броят на протестиращите няма да промени позицията им относно еврото и референдума.
Кръстосан разговор за еврото
Недялков посочва, че е поставил въпроси към представителите на партията, включително:
- защо страни като Унгария, Полша, Чехия и скандинавските държави не приемат еврото;
- защо Хърватия изпитва инфлационни трусове след въвеждането му;
- защо България трябва да влиза в „клуб на фалирали държави“.
Според него не е получил „адекватни отговори“.
„Очевидно са уплашени“
Недялков и Ангелов определят срещата като показателна за „промяна в поведението“ на ГЕРБ:
Той заявява също, че парламентарната демокрация скоро ще се превърне в „пряка“, настоявайки за право на гражданите да решават въпроса за еврото чрез референдум.
Контекст
Срещата се състоя часове след като Народното събрание отхвърли предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, иницииран от президента Румен Радев.
Гласовете „против“ дойдоха именно от ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало и БСП.
