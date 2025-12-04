149 км/ч и загинал полицай: съдът пусна шофьора срещу 5000 лв. гаранция

Съдът постанови освобождаване под гаранция на 34-годишния Мирослав Василев – шофьорът, който в понеделник блъсна полицейски автомобил на Северната скоростна тангента, в резултат на което загина служител на МВР, съобщава БНТ.
Прокуратурата обвини Василев в причиняване на смърт по непредпазливост, като настоя той да остане в ареста. По думите на държавното обвинение, ако бъде пуснат на свобода, съществувала опасност да извърши ново престъпление. В съдебната зала стана ясно, че обвиняемият е шофирал със 149 км/ч, а справка показва общо шест нарушения на пътя, включително за превишена скорост.
Защитата на Василев настоя за по-лека мярка, тъй като той има чисто съдебно минало, постоянна работа и обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.
Пред съда обвиняемият заяви, че осъзнава последиците от действията си.
Мъжът е бил тестван за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.
Съдът прецени, че няма реална опасност Василев да извърши друго престъпление, и постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева, която трябва да бъде внесена в срок от 10 дни.
Ако е АГА му взимат РЕЗАНИЯ,,,
Ако им е господата полицаи скачат срещу народа а ето колко струва те на високо поставените които пазите
Съдът така пуска пътните убийци. После защо по пътищата е ежедневна касапница.
Да живее правосъдието в Бг
То за всички важи, 5 бона и всичко живо трепи
Хвала на българският съд,хвала на територията мислеща се за държава. Дори не е трябвало и гаранция……..150км/ч ,куп нарушения,убит човек……всичко е точно по български.