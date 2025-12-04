149 км/ч и загинал полицай: съдът пусна шофьора срещу 5000 лв. гаранция

Съдът постанови освобождаване под гаранция на 34-годишния Мирослав Василев – шофьорът, който в понеделник блъсна полицейски автомобил на Северната скоростна тангента, в резултат на което загина служител на МВР, съобщава БНТ.

Прокуратурата обвини Василев в причиняване на смърт по непредпазливост, като настоя той да остане в ареста. По думите на държавното обвинение, ако бъде пуснат на свобода, съществувала опасност да извърши ново престъпление. В съдебната зала стана ясно, че обвиняемият е шофирал със 149 км/ч, а справка показва общо шест нарушения на пътя, включително за превишена скорост.

Защитата на Василев настоя за по-лека мярка, тъй като той има чисто съдебно минало, постоянна работа и обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

Пред съда обвиняемият заяви, че осъзнава последиците от действията си.

Мъжът е бил тестван за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

Съдът прецени, че няма реална опасност Василев да извърши друго престъпление, и постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева, която трябва да бъде внесена в срок от 10 дни.