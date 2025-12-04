НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          149 км/ч и загинал полицай: съдът пусна шофьора срещу 5000 лв. гаранция

          5
          133
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Съдът постанови освобождаване под гаранция на 34-годишния Мирослав Василев – шофьорът, който в понеделник блъсна полицейски автомобил на Северната скоростна тангента, в резултат на което загина служител на МВР, съобщава БНТ.

          - Реклама -

          Прокуратурата обвини Василев в причиняване на смърт по непредпазливост, като настоя той да остане в ареста. По думите на държавното обвинение, ако бъде пуснат на свобода, съществувала опасност да извърши ново престъпление. В съдебната зала стана ясно, че обвиняемият е шофирал със 149 км/ч, а справка показва общо шест нарушения на пътя, включително за превишена скорост.

          Защитата на Василев настоя за по-лека мярка, тъй като той има чисто съдебно минало, постоянна работа и обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

          Пред съда обвиняемият заяви, че осъзнава последиците от действията си.

          Мъжът е бил тестван за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

          Съдът прецени, че няма реална опасност Василев да извърши друго престъпление, и постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева, която трябва да бъде внесена в срок от 10 дни.

          Съдът постанови освобождаване под гаранция на 34-годишния Мирослав Василев – шофьорът, който в понеделник блъсна полицейски автомобил на Северната скоростна тангента, в резултат на което загина служител на МВР, съобщава БНТ.

          - Реклама -

          Прокуратурата обвини Василев в причиняване на смърт по непредпазливост, като настоя той да остане в ареста. По думите на държавното обвинение, ако бъде пуснат на свобода, съществувала опасност да извърши ново престъпление. В съдебната зала стана ясно, че обвиняемият е шофирал със 149 км/ч, а справка показва общо шест нарушения на пътя, включително за превишена скорост.

          Защитата на Василев настоя за по-лека мярка, тъй като той има чисто съдебно минало, постоянна работа и обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

          Пред съда обвиняемият заяви, че осъзнава последиците от действията си.

          Мъжът е бил тестван за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

          Съдът прецени, че няма реална опасност Василев да извърши друго престъпление, и постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева, която трябва да бъде внесена в срок от 10 дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          5 КОМЕНТАРА

          2. Ако им е господата полицаи скачат срещу народа а ето колко струва те на високо поставените които пазите

          5. Хвала на българският съд,хвала на територията мислеща се за държава. Дори не е трябвало и гаранция……..150км/ч ,куп нарушения,убит човек……всичко е точно по български.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions