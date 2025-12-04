НА ЖИВО
          211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Даниел Митов в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време и след протеста на 1 декември. Изслушването е заложено като първа точка в дневния ред, след като предложението на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев получи единодушната подкрепа на всички 211 присъстващи народни представители.

          По време на демонстрацията в понеделник вечерта напрежението ескалира. Пред централата на „ДПС – Ново начало“ и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ групи предимно млади мъже, облечени в черно, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Бяха подпалени контейнери за боклук, нанесени щети по полицейски автомобили, а служителите на реда се наложи да използват лютив спрей.

          Ден по-късно директорът на СДВР съобщи, че има общо 71 задържани и че нападателите са действали предварително организирано.

          33 КОМЕНТАРА

          3. От Къдравата Сю очаквам да се накъдри още повече.А Георгчо, външния да си подкъси още малко панталоните.

          4. този е еманация на наглостта! От него чест и достойнство не бива да се очакват. Той е в състояние гледайки се в огледалото да отрече че този в огледалото е той самият.

          7. Протестите много ясно казаха , какво е тяхното отношение , както към правителството , така и към политиката , което води , и към лидерите на управляващите партии . Няма нужда , да се оправдавате и да се правете , че не разбирате . Просто си подайте оставката , а народа ще си избере , кой или кои да застанат начело на управлението . Вие не ставате и това се видя …. Няма нужда да се обяснявате . Никой не ви вярва нито думите ви имат някаква тежест . Останете си със здраве .

            • Sonya Kyuchukova Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Милка Христова Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

          10. Ще каже че Путин, Румен Радев и Хамас са виновни, но той няма да подаде оставка и ще се противопостави.

            • Stanislav Stanchev, фатмакът е поръчителя, а кремълският лилиПутКин е идеологът, така че Да!

          11. Нищо няма да чуем интересно!Той вече е обработен какво да говори. Те са го обсъдили с учителя си.

            • Jechi Vasileva Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

          13. Той още не е разбрал къде се намира, вие ще му искате обяснения! Да заминава….

            • Svetlozar Nikolov Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

          16. Оставката му искайте, а не обяснения! Само депутатите не разбраха, че този не става за министър!!!

            • Donka Todorova Разбраха го, но така им изнася наш човек, какво му нареждат прасето и тиквата това прави.

          19. Тази свинска марионетка моментално да изхвърчи от държавността! Той става само за знаменосец в gay парадите.

          20. Какво не е ясно? Ако Полицията беше реагирала на вандалщината и нападението над полицаите, както правят в другите държави, включително и в любимата ви Путинландия, щеше да се лее кръв. И явно е време за няколко шамара, арести и съд, за да се разбере, че протест и погром са две различни неща. А ПРО100кики и селяндурът Мирчев, които подстрекаваха вандалите, са за съд!

