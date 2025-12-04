211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Даниел Митов в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време и след протеста на 1 декември. Изслушването е заложено като първа точка в дневния ред, след като предложението на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев получи единодушната подкрепа на всички 211 присъстващи народни представители.
По време на демонстрацията в понеделник вечерта напрежението ескалира. Пред централата на „ДПС – Ново начало“ и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ групи предимно млади мъже, облечени в черно, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Бяха подпалени контейнери за боклук, нанесени щети по полицейски автомобили, а служителите на реда се наложи да използват лютив спрей.
Ден по-късно директорът на СДВР съобщи, че има общо 71 задържани и че нападателите са действали предварително организирано.
Протестите много ясно казаха , какво е тяхното отношение , както към правителството , така и към политиката , което води , и към лидерите на управляващите партии . Няма нужда , да се оправдавате и да се правете , че не разбирате . Просто си подайте оставката , а народа ще си избере , кой или кои да застанат начело на управлението . Вие не ставате и това се видя …. Няма нужда да се обяснявате . Никой не ви вярва нито думите ви имат някаква тежест . Останете си със здраве .
Какво искате от полицията? Искате ли полицаите да са мажоретки с перца?
Ще каже че Путин, Румен Радев и Хамас са виновни, но той няма да подаде оставка и ще се противопостави.
Нищо няма да чуем интересно!Той вече е обработен какво да говори. Те са го обсъдили с учителя си.
Оставката му искайте, а не обяснения! Само депутатите не разбраха, че този не става за министър!!!
Какво не е ясно? Ако Полицията беше реагирала на вандалщината и нападението над полицаите, както правят в другите държави, включително и в любимата ви Путинландия, щеше да се лее кръв. И явно е време за няколко шамара, арести и съд, за да се разбере, че протест и погром са две различни неща. А ПРО100кики и селяндурът Мирчев, които подстрекаваха вандалите, са за съд!
