Група граждани се събраха пред частния дом на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя, отправяйки призив „Тръгнете си с мир“. Недоволните оставиха пред имота символичен „дар“, състоящ се от картина, червена роза и бял плик. По думите на протестиращите, художественото платно изобразява така наречената от тях „партия Мафия“.

„Не може да се живее така по този начин“, коментира един от участниците в демонстрацията.

Паралелно с това събитие, в няколко града в страната бяха организирани протестни действия и от страна на партия „Възраждане“, насочени срещу управляващите.

В отговор на акцията в Банкя, пред къщата на бившия премиер се събраха членове на партията и представители на младежката организация на ГЕРБ, за да изразят подкрепата си и да застанат зад своя лидер.

На мястото присъства и депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който осъди действията на протестиращите пред частния имот.

„Допреди малко имаше провокация от една партия, която не знам дали мога да назова партия или е пирамида. Заедно с Младежкото ГЕРБ искаме да заявим, че подобна провокация се случва за последен път тук. Оттук-нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас“, категоричен бе Биков.

Той подчерта необходимостта от разграничаване на политическата сцена от личния живот.

„Вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен. Тя не е пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни“, допълни народният представител, изразявайки надежда, че останалите политически сили ще възприемат този принцип.

Биков уточни, че партията не е против изразяването на гражданска позиция, стига тя да е в законовите рамки.

„Нямаме нищо против да изразяват политическата си позиция, нямаме нищо против някой да протестира, нямаме нищо против някой да води дебат с нас и да бъде на различни позиции от нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното и в рамките на закона, а не със средствата на пърформанса и провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства“, заяви още той.