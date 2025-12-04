Александър Сирски: Покровск не е загубен за ВСУ

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски настоява, че Покровск не е загубен, а удържането на града и съседния Мирноград сдържат по-нататъшното настъпление на руската армия в Донецка област.
„Битката продължава. Украинските части продължават да държат северната част на Покровск. В района на Покровск и Мирноград ние активно блокираме опитите на противника да струпа пехотни щурмови групи и да напредва около тези населени места. В рамките на градовете нашите войски продължават да държат определени райони“, пише главнокомандващият ВСУ в своя Telegram канал.
Според него украинските командири „ясно разбират важността на запазването на живота и здравето на подчинения им личен състав“ и затова са обсъдили с командирите на място ротацията на бойците и организирането на допълнителна логистика.
Не е загубен, сега е в сигурни ръце вече
Затова ги изоставихте, пленените разказват за вас.
Тоя на каква дрога е та чак халюционира
Фашисти ,путин ще ви излекува от тази древна болест ,сигурен съм до последния !!!
Ще излекува теб и майка ти руски мусор??
Майка му и баща му в Русия пенсионери!!!?
Предсмъртни конвулсии.
УКРАИНЦИТЕ СЕ РАДВАТ КАТО ДЕЦА КОГАТО ЧУЯТ ДУМИТЕ РУКИ ВЕРХ. А СИРСКИ ОТДАВНА ХОДИ С ПАМПЕРС.
Ти Сирков спиш в топло легло чисти чаршафи,хапваш си добре,а тези на фронта, които ловите по улиците как са,как спят, какво ядат,това не е важно, това е фашизма в истинската му светлина!
Ивайло Танков цял народ унищожиха,за да угодят на наследниците на Третия райх!
Ивайло Танков А пък Путин никой не знае в кой подземен бункер се е мушнал.
😉 Ма верно ли беее!?
Лъжа!
Да, бе, не е загубен! Дажее, като се вгледаш повечкее, даже малко е намерен! Аме треа гледаш откъм Киев, де, иначеее … Иначе, си е мамата ибалу… Ъхъм, мамата … Ибалу!!!
Ей това е как се държи като победител миризливи нацисти избивахте руски дечица и цивил ми в Донбас А отказахте да спазвате минските споразумения и сега не ви е удобно ама като гледам на тоя му е добре Да му мислят обикновените хора които изпращат за пушечно месо
Този или е луд или работи за Русия,там са му родителите, затова лъже.
За разлика от такива Хаджи Генчовци като теб, Българите са дълбоко признателни на Русия и народът и, че днес има Българска държава, и погледни в Българският език е имало думи които днес са в Руският, за разлика от тях ние се погърчихме , потурчихме и в днешна България за жалост, ингилизките думи станаха за предателите родни