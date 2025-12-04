Александър Сирски: Покровск не е загубен за ВСУ

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски настоява, че Покровск не е загубен, а удържането на града и съседния Мирноград сдържат по-нататъшното настъпление на руската армия в Донецка област.

„Битката продължава. Украинските части продължават да държат северната част на Покровск. В района на Покровск и Мирноград ние активно блокираме опитите на противника да струпа пехотни щурмови групи и да напредва около тези населени места. В рамките на градовете нашите войски продължават да държат определени райони“, пише главнокомандващият ВСУ в своя Telegram канал.

Според него украинските командири „ясно разбират важността на запазването на живота и здравето на подчинения им личен състав“ и затова са обсъдили с командирите на място ротацията на бойците и организирането на допълнителна логистика.