България, Гърция и Румъния подписаха меморандум за транспортна свързаност по оста север-юг

България, Гърция и Румъния, заедно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, направиха важна стъпка към изграждането на нова транспортна ос в Източна Европа, предаде БГНЕС. На 3 декември европейският комисар Апостолос Цицикостас, вицепремиерът на България Гроздан Караджов, гръцкият министър на инфраструктурата и транспорта Константинос Кирананкис, румънският държавен секретар Йонут Кристиан Савою и заместник-председателят на ЕИБ Марек Мора подписаха меморандум за разбирателство, който поставя основата на разширено регионално сътрудничество.

Документът ангажира трите държави да развиват общи пътни и железопътни инициативи, които да осигурят по-ефективна свързаност и устойчива инфраструктура, важна както за гражданските и търговските потоци, така и за отбранителната мобилност. С меморандума се засилва северно-южната транспортна линия в Източна Европа и се подпомага стремежът на ЕС към по-плътно обвързване на търговските и транспортните коридори на континента. Ключова задача е укрепването и завършването на европейските транспортни направления „Балтийско море – Черно море – Егейско море“ (ВВА) и „Рейн–Дунав“, така че да се изгради по-сигурна и ефективна инфраструктура, обслужваща гражданския, търговския и военния транспорт.

Планираният коридор ще свърже гръцките пристанища с вътрешността на България и Румъния, като в следващ етап ще бъде продължен към Молдова и Украйна. Това ще подобри достъпа до ключови икономически, енергийни и транспортни маршрути в региона. Пряката ос между Солун и Букурещ ще ускори превоза на товари, ще улесни пътуванията на гражданите и ще даде възможност на бизнеса да достигне нови пазари с по-кратки и надеждни маршрути.

Проектът ще се финансира чрез средства от ЕС и национални бюджети. След реализацията си ще се превърне в съществен елемент от модерната и устойчива европейска транспортна мрежа, като допринесе за развитие на търговията, туризма и регионалната стабилност.