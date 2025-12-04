НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          БАН вдига тон: иска 10% ръст на заплатите и милиони за спешни ремонти

          7
          79
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) изразява категоричен отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране през 2026 година.

          - Реклама -

          Академията, която генерира близо 40% от националната научна продукция, настоява за финансиране, обвързано с ефективността на резултатите, международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети.

          Учените очакват конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера на БАН за 2026 г. спрямо този за 2025 г., което да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование, така и 10% увеличение на заплатите на всички учени – професори, доценти, главни асистенти – и служители, които не попадат в обхвата на закона.

          Освен това Академията настоява да бъдат осигурени 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни дейности на две знакови сгради на БАН в центъра на София – на ул. „Московска“ № 45 и ул. „Московска“ № 13–13А.

          „Необходима е дългосрочна държавна политика за устойчиво финансиране на научните институции,“ посочва Общото събрание, апелирайки за законодателни промени, които да гарантират адекватни пропорции между академичните длъжности и условията на труд.

          В заключение учените уверяват управляващите, че имат готовност да предоставят експертна подкрепа при формулирането на решения в интерес на българската наука и обществото.

          Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) изразява категоричен отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране през 2026 година.

          - Реклама -

          Академията, която генерира близо 40% от националната научна продукция, настоява за финансиране, обвързано с ефективността на резултатите, международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети.

          Учените очакват конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера на БАН за 2026 г. спрямо този за 2025 г., което да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование, така и 10% увеличение на заплатите на всички учени – професори, доценти, главни асистенти – и служители, които не попадат в обхвата на закона.

          Освен това Академията настоява да бъдат осигурени 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни дейности на две знакови сгради на БАН в центъра на София – на ул. „Московска“ № 45 и ул. „Московска“ № 13–13А.

          „Необходима е дългосрочна държавна политика за устойчиво финансиране на научните институции,“ посочва Общото събрание, апелирайки за законодателни промени, които да гарантират адекватни пропорции между академичните длъжности и условията на труд.

          В заключение учените уверяват управляващите, че имат готовност да предоставят експертна подкрепа при формулирането на решения в интерес на българската наука и обществото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          7 КОМЕНТАРА

          1. След военните и църквата – БАН имат най-много имоти в цялата страна ,особено в София ! Да си продадат и да си решават проблема , ама не им стиска !!!

          2. Кирил Петков Е, и Симеон Дянков искаше… Сигурно трябва реорганизация, но „Науката е слънце, което в душите грей..“ или Вие не сте съгласни?

            • Velislava Dimitrova Съгласен съм ,но от гледна точка на научни постижения сме на дъното

          5. А с какво е допринесла за добруването на държавата ? Много отдавна с НИЩО! Едни тюмбели седят в едни кресла и почиват на стари лаври – бих ги уволнил до един и да започнат от нулата !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions