БАН вдига тон: иска 10% ръст на заплатите и милиони за спешни ремонти

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) изразява категоричен отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране през 2026 година.
Академията, която генерира близо 40% от националната научна продукция, настоява за финансиране, обвързано с ефективността на резултатите, международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети.
Учените очакват конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера на БАН за 2026 г. спрямо този за 2025 г., което да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование, така и 10% увеличение на заплатите на всички учени – професори, доценти, главни асистенти – и служители, които не попадат в обхвата на закона.
Освен това Академията настоява да бъдат осигурени 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни дейности на две знакови сгради на БАН в центъра на София – на ул. „Московска“ № 45 и ул. „Московска“ № 13–13А.
В заключение учените уверяват управляващите, че имат готовност да предоставят експертна подкрепа при формулирането на решения в интерес на българската наука и обществото.
След военните и църквата – БАН имат най-много имоти в цялата страна ,особено в София ! Да си продадат и да си решават проблема , ама не им стиска !!!
Кирил Петков Е, и Симеон Дянков искаше… Сигурно трябва реорганизация, но „Науката е слънце, което в душите грей..“ или Вие не сте съгласни?
Velislava Dimitrova Съгласен съм ,но от гледна точка на научни постижения сме на дъното
БАН е паразитна структура, която не струва над 200 милиона!!!
Нали инфлацията уж е 3% ,защо всички искат по 10-20% увеличение?
А с какво е допринесла за добруването на държавата ? Много отдавна с НИЩО! Едни тюмбели седят в едни кресла и почиват на стари лаври – бих ги уволнил до един и да започнат от нулата !
Кирил Петков То и да си глупав не е лесно! Тюфлек нещастен!