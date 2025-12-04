БАН вдига тон: иска 10% ръст на заплатите и милиони за спешни ремонти

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) изразява категоричен отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране през 2026 година.

Академията, която генерира близо 40% от националната научна продукция, настоява за финансиране, обвързано с ефективността на резултатите, международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети.

Учените очакват конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера на БАН за 2026 г. спрямо този за 2025 г., което да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование, така и 10% увеличение на заплатите на всички учени – професори, доценти, главни асистенти – и служители, които не попадат в обхвата на закона.

Освен това Академията настоява да бъдат осигурени 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни дейности на две знакови сгради на БАН в центъра на София – на ул. „Московска“ № 45 и ул. „Московска“ № 13–13А.

„Необходима е дългосрочна държавна политика за устойчиво финансиране на научните институции,“ посочва Общото събрание, апелирайки за законодателни промени, които да гарантират адекватни пропорции между академичните длъжности и условията на труд.

В заключение учените уверяват управляващите, че имат готовност да предоставят експертна подкрепа при формулирането на решения в интерес на българската наука и обществото.