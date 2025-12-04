НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Байерн е на четвъртфинал за Купата

          Две от попаденията за баварците реализираха играчи на столичани, чиито попадения пък паднаха от дузпи

          0
          44
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия след труден успех с 3:2 като гост на Унион Берлин. Две от попаденията за баварците реализираха играчи на столичани, чиито попадения пък паднаха от дузпи.

          - Реклама -

          В 12-ата минута Байерн излезе напред в резултата. След центриране на Йозуа Кимих от ъглов удар, Илиас Анса не се ориентира добре в наказателното поле и при опит да изчисти топката я прати в собствената си врата – 0:1.

          В 24-ата минута Хари Кейн отбеляза втори гол за баварците, който обаче не беше признат заради засада. Четвърт час по-късно Унион изравни – Йонатан Та игра с ръка в наказателното поле, а Леополд Куерфелд матира Нойер от дузпата.

          Дълбоко в добавеното време на първата част Байерн Мюнхен стигна до трето попадение. Майкъл Олисе центрира от свободен удар, а Диого Лейте „изпревари“ Фредерик Рьонов, пращайки топката зад гърба му – нов автогол и 1:3.

          В 55-ата минута Унион върна още едно попадение. Хари Кейн фаулира противников футболист в пеналтерията и последва нова дузпа. Куерфелд отново изпълни, и отново вкара. До края и двата тима изпуснаха положения, но гол не падна.

          Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия след труден успех с 3:2 като гост на Унион Берлин. Две от попаденията за баварците реализираха играчи на столичани, чиито попадения пък паднаха от дузпи.

          - Реклама -

          В 12-ата минута Байерн излезе напред в резултата. След центриране на Йозуа Кимих от ъглов удар, Илиас Анса не се ориентира добре в наказателното поле и при опит да изчисти топката я прати в собствената си врата – 0:1.

          В 24-ата минута Хари Кейн отбеляза втори гол за баварците, който обаче не беше признат заради засада. Четвърт час по-късно Унион изравни – Йонатан Та игра с ръка в наказателното поле, а Леополд Куерфелд матира Нойер от дузпата.

          Дълбоко в добавеното време на първата част Байерн Мюнхен стигна до трето попадение. Майкъл Олисе центрира от свободен удар, а Диого Лейте „изпревари“ Фредерик Рьонов, пращайки топката зад гърба му – нов автогол и 1:3.

          В 55-ата минута Унион върна още едно попадение. Хари Кейн фаулира противников футболист в пеналтерията и последва нова дузпа. Куерфелд отново изпълни, и отново вкара. До края и двата тима изпуснаха положения, но гол не падна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions