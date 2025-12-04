Байерн е на четвъртфинал за Купата

Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия след труден успех с 3:2 като гост на Унион Берлин. Две от попаденията за баварците реализираха играчи на столичани, чиито попадения пък паднаха от дузпи.

В 12-ата минута Байерн излезе напред в резултата. След центриране на Йозуа Кимих от ъглов удар, Илиас Анса не се ориентира добре в наказателното поле и при опит да изчисти топката я прати в собствената си врата – 0:1.

В 24-ата минута Хари Кейн отбеляза втори гол за баварците, който обаче не беше признат заради засада. Четвърт час по-късно Унион изравни – Йонатан Та игра с ръка в наказателното поле, а Леополд Куерфелд матира Нойер от дузпата.

Дълбоко в добавеното време на първата част Байерн Мюнхен стигна до трето попадение. Майкъл Олисе центрира от свободен удар, а Диого Лейте „изпревари“ Фредерик Рьонов, пращайки топката зад гърба му – нов автогол и 1:3.

В 55-ата минута Унион върна още едно попадение. Хари Кейн фаулира противников футболист в пеналтерията и последва нова дузпа. Куерфелд отново изпълни, и отново вкара. До края и двата тима изпуснаха положения, но гол не падна.