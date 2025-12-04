Бивш главнокомандващ Сухопътните войски на Русия: Руското разузнаване се провали през февруари 2022 година

Бившият главнокомандващ Сухопътните войски на Русия Владимир Чиркин (2012-2013) разкритикува руските разузнавателните служби за действията им в началото на конфликта в Украйна през февруари 2022 година. Той твърди, че тези служби са насърчили неподготвена Москва да започне пълномащабно нахлуване, пише Business Insider.

„Ако си спомняте, през февруари 2022 г. всички започнаха да казват, че войната ще свърши след три дни. Сега ще ги победим всички, но за съжаление това не се случи. Бих дал на цялото ни руско разузнаване незадоволителна оценка“, заяви Чиркин в интервю за руската радиостанция РБК на 27 ноември.

По думите му, Москва „традиционно“ е преценила баланса на силите, подценявайки врага си и надценявайки възможностите на собствените си сили.

„Честно казано, не възнамерявам да критикувам никого, но според мен Русия отново беше неподготвена за война, както и в предишни години и векове“, отбеляза генерал-полковникът.

Той добави, че руското ръководство е сгрешило, вярвайки, че 70% от украинското население подкрепя проруското правителство.

„Оказа се обратното. 30% бяха за нас, а 70% бяха против. През първите няколко седмици научихме много тежък урок“, подчерта Чиркин.

Генерал-полковникът добави, че в началото на инвазията руската армия вероятно е страдала от „Тбилиски синдром“, когато войниците се страхуват да вземат тактически решения без заповеди от началниците си.

„Оценката на Чиркин до голяма степен съвпада със западните и украинските анализи на първите месеци на войната, които показаха, че Русия силно е надценила способността си да завземе Киевска област. След седмици на объркване на войските, лоша логистика и неуспех да се постигне въздушно превъзходство, Кремъл се оттегли от столичния регион в края на март“, припомни Business Insider.

В същото време откровеността на генерала изненада дори интервюиращия го, Юрий Таманцев от РБК.

„Честно казано, не очаквах такава откровеност в самото начало на разговора ни“, отбеляза той.

Business Insider припомня, че Чиркин е лишен от командване през 2013 г., след като е бил обвинен в подкуп. Той е загубил звание, след като е признат за виновен в приемане на подкуп от 450 000 рубли през август 2015 г. Впоследствие е осъден на пет години в наказателна колония, но присъдата е била смекчена през декември.

„Генерал-полковникът, който твърди, че подкупът е резултат от измама от страна на подчинените му, е възстановен на поста си“, се отбелязва в доклада.