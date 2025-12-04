Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира на Superexpress.

- Реклама -

Според бившия премиер, единствените оръжия, които биха могли да бъдат изпратени в Украйна, са младите украинци, живеещи в момента в Полша.

„Вярвам, че имаме едно оръжие, което можем да дадем на Украйна – младите украинци в призивна възраст“, ​​заяви Милер.

Той добави: „Странно е, че толкова милиони млади мъже са напуснали Украйна и не искат да се бият за страната си”.

Според различни оценки, приблизително 2 милиона украински граждани в момента живеят в Полша.