НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          11
          1568
          Полша
          Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира на Superexpress.

          - Реклама -

          Според бившия премиер, единствените оръжия, които биха могли да бъдат изпратени в Украйна, са младите украинци, живеещи в момента в Полша.

          „Вярвам, че имаме едно оръжие, което можем да дадем на Украйна – младите украинци в призивна възраст“, ​​заяви Милер.

          Той добави: „Странно е, че толкова милиони млади мъже са напуснали Украйна и не искат да се бият за страната си”.

          Според различни оценки, приблизително 2 милиона украински граждани в момента живеят в Полша.

          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира на Superexpress.

          - Реклама -

          Според бившия премиер, единствените оръжия, които биха могли да бъдат изпратени в Украйна, са младите украинци, живеещи в момента в Полша.

          „Вярвам, че имаме едно оръжие, което можем да дадем на Украйна – младите украинци в призивна възраст“, ​​заяви Милер.

          Той добави: „Странно е, че толкова милиони млади мъже са напуснали Украйна и не искат да се бият за страната си”.

          Според различни оценки, приблизително 2 милиона украински граждани в момента живеят в Полша.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...
          Политика

          „Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          Пламена Ганева -
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена...

          11 КОМЕНТАРА

          1. А ние можем и дъртите да ги изпратим ! С все всички техни съмишленици .
            Не бива никой да лишаваме от Славата да го огрее !
            НЕ сме зверове !

          2. Няма да мирясат докато не останат само старци у Европата. То и сега са в изобилие.

          5. А ние тук им даваме без пари жилища, храна и ги лекуваме за наша сметка, дори и месечна издръжка като финансова помощ. Децата им с предимство и без такса в нашите детски градини…

          7. Те са на всякъде.Аз лично още февруари 2023г слушах млади мъже от Украйна как си разказват между тях си историята кой как е избягал от фронта след мобилизация .Бях шокиран защото едва ли са знаели , че до тях стой човек разбиращ перфектно Руски език и то в Англия в провинциален град.

            • Добре ,че у нас няма война.Колко млади българи тогава щяха да отидат доброволно на фронта? Със сегашната си разхайтеност,с райския газ, с вандалщината по митингите,с ограничения жаргонен език…А някога техните прадядовци са тръгвали на война като за сватба – с песни, с гайди, с жертвоготовност…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions