Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира на Superexpress.
Според бившия премиер, единствените оръжия, които биха могли да бъдат изпратени в Украйна, са младите украинци, живеещи в момента в Полша.
„Вярвам, че имаме едно оръжие, което можем да дадем на Украйна – младите украинци в призивна възраст“, заяви Милер.
Той добави: „Странно е, че толкова милиони млади мъже са напуснали Украйна и не искат да се бият за страната си”.
Според различни оценки, приблизително 2 милиона украински граждани в момента живеят в Полша.
А ние можем и дъртите да ги изпратим ! С все всички техни съмишленици .
Не бива никой да лишаваме от Славата да го огрее !
НЕ сме зверове !
Няма да мирясат докато не останат само старци у Европата. То и сега са в изобилие.
Правилно!
Доста гадно. Те са избягали от войната..
А ние тук им даваме без пари жилища, храна и ги лекуваме за наша сметка, дори и месечна издръжка като финансова помощ. Децата им с предимство и без такса в нашите детски градини…
Лет дем гоу
Те са на всякъде.Аз лично още февруари 2023г слушах млади мъже от Украйна как си разказват между тях си историята кой как е избягал от фронта след мобилизация .Бях шокиран защото едва ли са знаели , че до тях стой човек разбиращ перфектно Руски език и то в Англия в провинциален град.
пращайте ги
Добре ,че у нас няма война.Колко млади българи тогава щяха да отидат доброволно на фронта? Със сегашната си разхайтеност,с райския газ, с вандалщината по митингите,с ограничения жаргонен език…А някога техните прадядовци са тръгвали на война като за сватба – с песни, с гайди, с жертвоготовност…
Да минат да вземат и тези наглеци от България.
Прашщайте ги