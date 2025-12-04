НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Ботев Враца надигра категорично и спечели битката със Спартак Варна

          С постигнатия успех днешните домакини събраха 24 точки и се изкачиха до осмото място в класирането, докато "соколите“ остават със 17 пункта на 12-а позиция

          Снимка: www.facebook.com/BotevVratzaOfficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ботев Враца прекъсна серията си от две поредни загуби, след като спечели с 2:0 домакинството си на Спартак Варна от 18-ия кръг на първенството. Почти през цялото време мачът се игра при гъста мъгла.

          Гайегос прониза мрежата на гостите в 76-ата минута след центриране на Найденов отдясно за откриването на резултата. Три по-късно врачани останаха с човек по-малко на терена. Вратарят Димитър Евтимов получи червен картон за нарушение срещу Георг Стояновски извън наказателното поле.

          Дълбоко в добавеното време Антоан Стоянов вкара втори гол за врачани след пробив през центъра.

          С тази победа врачани събраха 24 точки и се изкачиха до осмата  позиция в класирането. „Соколите“, които са без успех вече 5 поредни мача, остават със 17 пункта на 12-а позиция.

