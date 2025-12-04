Британец арестуван в Киев: Украйна разкри подозрения за руски шпионаж

Украинските власти арестуваха британския гражданин Рос Дейвид Кътмор по подозрение, че е действал като шпионин в полза на Русия, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. Според разследването той е бил вербуван от руската служба за сигурност ФСС и е предоставял чувствителна военна информация срещу заплащане. Ако обвиненията бъдат доказани, Кътмор може да получи до 12 години лишаване от свобода, както и конфискация на имуществото му.

От британското външно министерство потвърдиха, че следят случая отблизо.

„Оказваме консулска помощ на британски гражданин, който е задържан в Украйна. Поддържаме тесни контакти с украинските власти“, заяви говорителка на институцията.

По данни на прокуратурата в Киев Кътмор пристигнал в Украйна през януари 2024 г., за да обучава новобранци в Николаев. Дейността му обаче рязко променила посоката през май 2025 г., когато той предал на руските служби координати на украински подразделения, снимки на тренировъчен полигон и подробности за военнослужещи, които биха могли да бъдат използвани за тяхното идентифициране. Анализ на кореспонденцията му показал, че е поемал и допълнителни задачи от руските специални служби.

Разследващите твърдят още, че Кътмор е предлагал услугите си чрез „обяви“ в различни проруски групи в социалните мрежи. Според официалната информация той първоначално провеждал инструктажи в Николаев, а впоследствие работил в погранично подразделение. В края на септември 2024 г., след прекратяването на работата си като инструктор, се преместил в Одеса, където установил контакт с представител на руските специални служби и се съгласил да предоставя военна информация срещу пари.

Кътмор е задържан през октомври пред дома му в Киев.