Цветан Цветанов: Членовете на ГЕРБ трябва да поискат оставката на Борисов

Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Цветанов определи създаването на партия „Републиканци за България“ като тактическа грешка, тъй като тя се появила твърде скоро след излизането му от ГЕРБ и непосредствено преди парламентарни избори.
Председателят на ПП „Републиканци за България“ заяви, че зетят на кмета на Борино, който е част листата с кметове на Пеевски, бил на протеста срещу правителство и си пускал видеа оттам.
Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Цветанов определи създаването на партия „Републиканци за България“ като тактическа грешка, тъй като тя се появила твърде скоро след излизането му от ГЕРБ и непосредствено преди парламентарни избори.
Председателят на ПП „Републиканци за България“ заяви, че зетят на кмета на Борино, който е част листата с кметове на Пеевски, бил на протеста срещу правителство и си пускал видеа оттам.
Сакън япма бааа
Га яде от кифтетата не рива,а??? Предателството е още по-гнусно и пошло от тяхното!Такива нещастници като тоя трябва да им бъде отнето всичко до девето коляно в полза на държавата и ,да ги докарат до просешка тояга та да видят добре цените в магазините
Га зима чъсовниците не рива! Сиги риве!
Ти добре ли си с главата?Нали повечето членове на ГЕРБ са членове точно заради Борисов!Ако го няма Борисов партията ще се разпадне!Ти вместо да се сдобриш с Борисов отново му искаш мястото и членовете!ЗАСРАМИ СЕ!
Защото и ти беше с Борисов цъвна кат майска роза откаде никна и се появи некадърници
И тоя подпира ес и нато
Помним, господин Цветанов! Бяхте заедно с Б.Б., Вие ръководехте ГЕРБ като официален председател на партията; Вие крадяхте наравно с Б.Б., ако не и повече от него! Сега сте му противник. За толкова късопаметен ли смятате народа? Или че сте станали „Светена вода“? Не! Хората променят! И не са Ви забравили! Има възмездие! Рано или късно! И Вие ще го получите!
Запомнете го!
Виж си протежето Росен Йорданов до каква подлога се докара при юЦв.Ризова
Стефка Генкова Какво липсва във което съм написал опишими
Този още ли е жив?
А ти да си в Затвора
Защото Ти Би Шута в Дупето!!!Затова ли Сега Плачеш ,като Вдовица за Х.й???!!!
Dzhamal Mustafa Акъл не давам и недей да обиждаш а се научи да пишеш добре за да се разбере какво пишеш
Много има да му връща на Борисов…
Що, бре? Коги беше дясната ръка на Борисов беше добре! ТИ организира всичките му „честни“ и „прозрачни“ избори! Ти! Що се конфронтирахте, Вие си знаете. Вероятно и приближени Вам. Хайдееее, Един дол дренки сте! Къшшшшш и ти, и Тиквата!
Пък оставката на Борисов, не я, и няма да я поискат членовете и симпатизанти, подкрепящи го по най- различни причини. Оставката му иска целокупния и независим български народ! Не се опитвай да ни умилостивиш, щото България плати хиляди евра за незаконните ти действия като вътрешен министър, излезли и от моя джоб! Много българи забравиха, но много и помним…. помним!
Тука е много прав !!
И без октавка те народа ще ги свали.
Посерко
А, кой го целуваше…
Ееееее драпаме към парламента и търсим шарани за гласоподаватели,докато влезне в парламата и веднага ще се обедини с ГЕРБ и ДПС.
Айде и ти се появи от къде ли
И ти ли Бруте? 😂😂😂
Искаш да си върнеш доверието .много е трудно когато загубиш доверие
Айде,не можеш да свариш да изплуваш.
Тоя ТРЯБВА ДА НЕ СЕ ЯВЯВА…ВЕЧЕ…
Този грозник откде изпълзя пак, че и акъл дава??
Айде, нов облик на партията, без Борисов, чудо, връщане към ценностите на ГЕРБ и младите хора 😃. Само и само да няма Оставка.
Абе, от къде ги намирате тези бе?
Продажна шкура си цуци
Този пък!
Цвъки Пеленгаторът пак изпълзя! Оказа се празв – Него няма кой да го накаже!
Буклук