      петък, 05.12.25
          Цветан Цветанов: Членовете на ГЕРБ трябва да поискат оставката на Борисов

          „Членовете на ГЕРБ трябва да поискат оставката на Борисов, защото той доведе партията до това състояние, в което е днес. В момента Борисов без Пеевски не може и Пеевски без Борисов не може, но демократичната общност, която излезе на площада даде възможност те да се отрезвят и да изтеглят бюджета, който преди това определяха като единствения възможен.“

          Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Цветанов определи създаването на партия „Републиканци за България“ като тактическа грешка, тъй като тя се появила твърде скоро след излизането му от ГЕРБ и непосредствено преди парламентарни избори.

          „Аз знам каква беше репресията спрямо всички, които се присъединиха към „Републиканци за България“, каза още гостът.

          Председателят на ПП „Републиканци за България“ заяви, че зетят на кмета на Борино, който е част листата с кметове на Пеевски, бил на протеста срещу правителство и си пускал видеа оттам.

          32 КОМЕНТАРА

          2. Га яде от кифтетата не рива,а??? Предателството е още по-гнусно и пошло от тяхното!Такива нещастници като тоя трябва да им бъде отнето всичко до девето коляно в полза на държавата и ,да ги докарат до просешка тояга та да видят добре цените в магазините

          4. Ти добре ли си с главата?Нали повечето членове на ГЕРБ са членове точно заради Борисов!Ако го няма Борисов партията ще се разпадне!Ти вместо да се сдобриш с Борисов отново му искаш мястото и членовете!ЗАСРАМИ СЕ!

          5. Защото и ти беше с Борисов цъвна кат майска роза откаде никна и се появи некадърници

          7. Помним, господин Цветанов! Бяхте заедно с Б.Б., Вие ръководехте ГЕРБ като официален председател на партията; Вие крадяхте наравно с Б.Б., ако не и повече от него! Сега сте му противник. За толкова късопаметен ли смятате народа? Или че сте станали „Светена вода“? Не! Хората променят! И не са Ви забравили! Има възмездие! Рано или късно! И Вие ще го получите!
            Запомнете го!

          13. Dzhamal Mustafa Акъл не давам и недей да обиждаш а се научи да пишеш добре за да се разбере какво пишеш

          15. Що, бре? Коги беше дясната ръка на Борисов беше добре! ТИ организира всичките му „честни“ и „прозрачни“ избори! Ти! Що се конфронтирахте, Вие си знаете. Вероятно и приближени Вам. Хайдееее, Един дол дренки сте! Къшшшшш и ти, и Тиквата!
            Пък оставката на Борисов, не я, и няма да я поискат членовете и симпатизанти, подкрепящи го по най- различни причини. Оставката му иска целокупния и независим български народ! Не се опитвай да ни умилостивиш, щото България плати хиляди евра за незаконните ти действия като вътрешен министър, излезли и от моя джоб! Много българи забравиха, но много и помним…. помним!

          20. Ееееее драпаме към парламента и търсим шарани за гласоподаватели,докато влезне в парламата и веднага ще се обедини с ГЕРБ и ДПС.

          27. Айде, нов облик на партията, без Борисов, чудо, връщане към ценностите на ГЕРБ и младите хора 😃. Само и само да няма Оставка.

