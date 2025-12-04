Цветан Цветанов: Членовете на ГЕРБ трябва да поискат оставката на Борисов

„Членовете на ГЕРБ трябва да поискат оставката на Борисов, защото той доведе партията до това състояние, в което е днес. В момента Борисов без Пеевски не може и Пеевски без Борисов не може, но демократичната общност, която излезе на площада даде възможност те да се отрезвят и да изтеглят бюджета, който преди това определяха като единствения възможен.“

Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Цветанов определи създаването на партия „Републиканци за България“ като тактическа грешка, тъй като тя се появила твърде скоро след излизането му от ГЕРБ и непосредствено преди парламентарни избори.

„Аз знам каква беше репресията спрямо всички, които се присъединиха към „Републиканци за България“, каза още гостът.

Председателят на ПП „Републиканци за България“ заяви, че зетят на кмета на Борино, който е част листата с кметове на Пеевски, бил на протеста срещу правителство и си пускал видеа оттам.