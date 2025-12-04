НА ЖИВО
          Д-р Венислав Йорданов: Най-известният причинител на язвата е бактерията Хеликобактер пилори

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Най-известният причинител на язвата е бактерията Хеликобактер пилори, която е много упорита и застъпена в обществото, включително българското такова.“

          Това каза гастроентерологът Венислав Йорданов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Специалистът посочи, че сигнал за посещение на гастроентеролог са симптоми като гадене и повръщане, които не се потушават за няколко дни, кръвоизливи от горния и долния гастроинтестинален тракт, неясно отслабване и други симптоми.

          Лекарят препоръча средиземноморската диета като такава, която е най-щадяща за стомаха и препоръча да не се минава в крайности, защото човек има нужда от всякакви хранителни вещества.

