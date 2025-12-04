Столичната община е дала съгласие за провеждане на протест на 1 декември между 18:00 и 22:00 часа, но не и за последвалото го шествие. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушване в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време на събитието.

По думите на министъра, протестът е бил разрешен в района на стъклените куполи при Министерския съвет и прилежащите тротоари около сградата на парламента, като за целта са били изградени 21 контролно-пропускателни пункта.

„Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие“, подчерта Митов.

Той разясни, че ситуацията се е усложнила около 20:30 часа.

„Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. „Дондуков“. Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут извън план-разстановката на Столичната дирекция на вътрешните работи и одобрения протест на Столичната община“, коментира вътрешният министър.

Даниел Митов допълни, че сред мирно протестиращите са били забелязани и лица с агресивно поведение, които са били под наблюдение.

„Поради невъзможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не се предизвикат масови безредици, са заснети действията им, като са и проследени“, уточни той.

Министърът увери, че не е използвана физическа сила срещу граждани, а единствено лютив спрей.

„Най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред“, заяви Митов.

Според представената информация, пострадали са трима служители на СДВР, като един е приет в болница „Пирогов“. Задържани са 75 души, от които 23-ма са известни на МВР от предишни прояви, а девет са малолетни и непълнолетни.