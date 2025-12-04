НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Даниел Митов: Неразрешено шествие след протеста направи охраната невъзможна

          35
          345
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Столичната община е дала съгласие за провеждане на протест на 1 декември между 18:00 и 22:00 часа, но не и за последвалото го шествие. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушване в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време на събитието.

          - Реклама -

          По думите на министъра, протестът е бил разрешен в района на стъклените куполи при Министерския съвет и прилежащите тротоари около сградата на парламента, като за целта са били изградени 21 контролно-пропускателни пункта.

          „Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие“, подчерта Митов.

          Той разясни, че ситуацията се е усложнила около 20:30 часа.

          „Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. „Дондуков“. Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут извън план-разстановката на Столичната дирекция на вътрешните работи и одобрения протест на Столичната община“, коментира вътрешният министър.

          211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста 211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

          Даниел Митов допълни, че сред мирно протестиращите са били забелязани и лица с агресивно поведение, които са били под наблюдение.

          „Поради невъзможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не се предизвикат масови безредици, са заснети действията им, като са и проследени“, уточни той.

          Министърът увери, че не е използвана физическа сила срещу граждани, а единствено лютив спрей.

          „Най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред“, заяви Митов.

          Според представената информация, пострадали са трима служители на СДВР, като един е приет в болница „Пирогов“. Задържани са 75 души, от които 23-ма са известни на МВР от предишни прояви, а девет са малолетни и непълнолетни.

          Столичната община е дала съгласие за провеждане на протест на 1 декември между 18:00 и 22:00 часа, но не и за последвалото го шествие. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушване в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време на събитието.

          - Реклама -

          По думите на министъра, протестът е бил разрешен в района на стъклените куполи при Министерския съвет и прилежащите тротоари около сградата на парламента, като за целта са били изградени 21 контролно-пропускателни пункта.

          „Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие“, подчерта Митов.

          Той разясни, че ситуацията се е усложнила около 20:30 часа.

          „Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. „Дондуков“. Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут извън план-разстановката на Столичната дирекция на вътрешните работи и одобрения протест на Столичната община“, коментира вътрешният министър.

          211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста 211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

          Даниел Митов допълни, че сред мирно протестиращите са били забелязани и лица с агресивно поведение, които са били под наблюдение.

          „Поради невъзможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не се предизвикат масови безредици, са заснети действията им, като са и проследени“, уточни той.

          Министърът увери, че не е използвана физическа сила срещу граждани, а единствено лютив спрей.

          „Най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред“, заяви Митов.

          Според представената информация, пострадали са трима служители на СДВР, като един е приет в болница „Пирогов“. Задържани са 75 души, от които 23-ма са известни на МВР от предишни прояви, а девет са малолетни и непълнолетни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          35 КОМЕНТАРА

          3. е то да беше само реда… вие нарязахте държавата като торта и всичко се разграбва десетилетия, бил застрашен реда? кой ред? от някой филм ли?

          7. Даниел Митов: Неразрешено шествие след протеста направи охраната невъзможна!
            Да, Даниел Митов! Когато Народа Български всички вас, ведно с бандитите в парламента, ви поставим под охрана няма да има нужда от такива шествия! Ние не разрушаваме! Ние се опитваме да градим вече 36 години въпреки вас!!! Явно искате още провокации и дори кръв! Българи, Да направим така, че охраната да бъде ненужна и невъзможна! Това време е Нашето Време! Не искаме да губим повече НИКОЙ И НИЩО!!! ПОСТАВЕТЕ ЗНАМЕТО!!! Най-отпред!!!

          14. Искам следващия път да е там тоя и да гледа внимателно какво става. Искам бодикамерите на полцаите да излъчват на живо. Искам полицейски дронове да следят провокаторските групички… Ама така ще стане ясно, че управляващите искат да окървавят протества и да рискуват живота и здравето на полицаите и мирните граждани, за да си запазят властта.

          16. Некак си не го връзвам този субект като министър на вътрешните работи, по скоро ми е като организатор на София-прайд

          21. Неразрешено ,от кой бе Сю????
            Да се благодарите че няма народ да кажем като Непалците,с коловете и в реката. А свикнахте да разгонвате фамилията на робското бг стадо и сега нещо не ви отърва. Но в колониалната мафиотска кочина всички върви по старому…..мафията с добро кокала няма да пусне.

          30. Е как неразрешено шествие, след като по маршрута на протеста токът беше спрян, случайно ли хората трябваше да минат по тъмните улици за да се стигне до ексцесии.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions