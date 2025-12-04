Столичната община е дала съгласие за провеждане на протест на 1 декември между 18:00 и 22:00 часа, но не и за последвалото го шествие. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушване в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време на събитието.
По думите на министъра, протестът е бил разрешен в района на стъклените куполи при Министерския съвет и прилежащите тротоари около сградата на парламента, като за целта са били изградени 21 контролно-пропускателни пункта.
Той разясни, че ситуацията се е усложнила около 20:30 часа.
Даниел Митов допълни, че сред мирно протестиращите са били забелязани и лица с агресивно поведение, които са били под наблюдение.
Министърът увери, че не е използвана физическа сила срещу граждани, а единствено лютив спрей.
Според представената информация, пострадали са трима служители на СДВР, като един е приет в болница „Пирогов“. Задържани са 75 души, от които 23-ма са известни на МВР от предишни прояви, а девет са малолетни и непълнолетни.
По думите на министъра, протестът е бил разрешен в района на стъклените куполи при Министерския съвет и прилежащите тротоари около сградата на парламента, като за целта са били изградени 21 контролно-пропускателни пункта.
Той разясни, че ситуацията се е усложнила около 20:30 часа.
Даниел Митов допълни, че сред мирно протестиращите са били забелязани и лица с агресивно поведение, които са били под наблюдение.
Министърът увери, че не е използвана физическа сила срещу граждани, а единствено лютив спрей.
Според представената информация, пострадали са трима служители на СДВР, като един е приет в болница „Пирогов“. Задържани са 75 души, от които 23-ма са известни на МВР от предишни прояви, а девет са малолетни и непълнолетни.
е то да беше само реда… вие нарязахте държавата като торта и всичко се разграбва десетилетия, бил застрашен реда? кой ред? от някой филм ли?
Даниел Митов: Неразрешено шествие след протеста направи охраната невъзможна!
Да, Даниел Митов! Когато Народа Български всички вас, ведно с бандитите в парламента, ви поставим под охрана няма да има нужда от такива шествия! Ние не разрушаваме! Ние се опитваме да градим вече 36 години въпреки вас!!! Явно искате още провокации и дори кръв! Българи, Да направим така, че охраната да бъде ненужна и невъзможна! Това време е Нашето Време! Не искаме да губим повече НИКОЙ И НИЩО!!! ПОСТАВЕТЕ ЗНАМЕТО!!! Най-отпред!!!
Къде е имало неразрешено шествие?
Искам следващия път да е там тоя и да гледа внимателно какво става. Искам бодикамерите на полцаите да излъчват на живо. Искам полицейски дронове да следят провокаторските групички… Ама така ще стане ясно, че управляващите искат да окървавят протества и да рискуват живота и здравето на полицаите и мирните граждани, за да си запазят властта.
Некак си не го връзвам този субект като министър на вътрешните работи, по скоро ми е като организатор на София-прайд
Неразрешено ,от кой бе Сю????
Да се благодарите че няма народ да кажем като Непалците,с коловете и в реката. А свикнахте да разгонвате фамилията на робското бг стадо и сега нещо не ви отърва. Но в колониалната мафиотска кочина всички върви по старому…..мафията с добро кокала няма да пусне.
Е защо го допуснахте,като не е разрешено!?!?
Кой ред,шпиончо,нема ред,само кражби и лъжи
Е как неразрешено шествие, след като по маршрута на протеста токът беше спрян, случайно ли хората трябваше да минат по тъмните улици за да се стигне до ексцесии.
