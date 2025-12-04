Дъжд, мъгли и първи снежни акценти около Никулден

Четвъртък ще започне спокойно, без валежи, но в голяма част от равнинните райони ще се задържат упорити мъгли, които ще нарушат видимостта през първата половина на деня. В Източна България шансът за слънчев следобед е значително по-голям. Дневните температури остават в широк диапазон – от 5 до 10 градуса на запад и до 15 градуса в източните райони.

В дните около Никулден времето ще се промени. Валежите ще започнат в нощта срещу петък в Югозападна България, а през деня в петък дъжд ще обхване Западна и Южна България. В събота валежите ще се разпространят почти навсякъде, докато в неделя ще се задържат основно в източните части на страната.

Сняг се очаква във високите планински райони на Западна България, осигурявайки празнична зимна атмосфера над 1500 метра.

Температурите в петък ще се задържат сходни – 5–10 градуса на запад, до 15–16 в централните и източните райони. В събота стойностите ще са между 5 и 10 градуса почти навсякъде, с изключение на югоизтока, където ще достигат до 15–16 градуса. В неделя – между 8 и 13.

Периодът ще бъде ветровит, с осезаеми пориви на студен вятър от изток–североизток, особено в Източна България.

Втората седмица на декември ще премине с променлива облачност и чести мъгли сутрин в равнините, които следобед ще отстъпват място на слънце. Очакват се слаби валежи в сряда в Централна и Западна България.

Дневните температури остават между 8 и 13 градуса, по-ниски в районите с трайни мъгли. Сутрините ще бъдат студени, на места с минимални температури около или малко под нулата.