DeepState: Руската армия влезе в Ямпол

Аналитичният портал DeepState съобщава, че руската армия е пробила към Ямпол в Донецка област и е влязля в града.

Напредък на руснаците е регистриран и в други райони: във Волчанск и близо до Тихи в Харковска област, както и близо до Новоекономичное в Донецка област. Освен това е уточнена линията на съприкосновение в село Балаган.