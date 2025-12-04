DeepState: Руската армия влезе в Ямпол

Аналитичният портал DeepState съобщава, че руската армия е пробила към Ямпол в Донецка област и е влязля в града.
- Реклама -
Напредък на руснаците е регистриран и в други райони: във Волчанск и близо до Тихи в Харковска област, както и близо до Новоекономичное в Донецка област. Освен това е уточнена линията на съприкосновение в село Балаган.
Аналитичният портал DeepState съобщава, че руската армия е пробила към Ямпол в Донецка област и е влязля в града.
- Реклама -
Напредък на руснаците е регистриран и в други райони: във Волчанск и близо до Тихи в Харковска област, както и близо до Новоекономичное в Донецка област. Освен това е уточнена линията на съприкосновение в село Балаган.
недоволство неясно срещу какво.
Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.
Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.
Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.
И Украйна приключва а извратеняшката брюкселска напаст тепърва ще страда и плаща с инфлация и срив на пазарите и конкуретноспособността… Летеж към дъното на пропастта! Бива прост народ бива но тези отрепки в Брюксе чупят всички рекорди! В главите им е само педерастията и джендърстеото и нищо друго! Какво НАТО какъв ЕС ???
Содом и Гомор …
Гръмовни руски триумфи, всекидневно победа след победа, не им стигнаха хуторите на мрачните укри, ами и на скъпото на всяка българска държава родно място на Митко Щерев, китно градче Ямбол, в Украйна, пак наша страна,до 680г.Ямпол,коя орда пак те взе?
Не не Ямбол е после,след Ново село.
Не не Ямбол е следващия.
Ох, уплаших се, в началото го прочетох Ямбол.
Dragomir Stoyanov а късмет де!
Danail Radev Ще влязат в Ямбол ама ще им се стовари цяло НАТО. 🙂
Канев , от де толкоз китки за руските танкове ще намери нато?
Nikolai Kanev то едно НАТО…
Danail Radev е глупости 😃
Брей много си страхлив! Смяташ,че Путин ще нападне България??? Дръндрън!!!