НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руската армия влезе в Ямпол

          15
          7972
          Ямпол
          Ямпол
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Аналитичният портал DeepState съобщава, че руската армия е пробила към Ямпол в Донецка област и е влязля в града.

          - Реклама -

          Напредък на руснаците е регистриран и в други райони: във Волчанск и близо до Тихи в Харковска област, както и близо до Новоекономичное в Донецка област. Освен това е уточнена линията на съприкосновение в село Балаган.

          Аналитичният портал DeepState съобщава, че руската армия е пробила към Ямпол в Донецка област и е влязля в града.

          - Реклама -

          Напредък на руснаците е регистриран и в други райони: във Волчанск и близо до Тихи в Харковска област, както и близо до Новоекономичное в Донецка област. Освен това е уточнена линията на съприкосновение в село Балаган.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          15 КОМЕНТАРА

          2. Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.

          3. Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.

          4. Ами как да не се объркаме с Ямбол като са го написали с руското име,което ще му дадат.Иначе градът си е Ямпiль.

          5. И Украйна приключва а извратеняшката брюкселска напаст тепърва ще страда и плаща с инфлация и срив на пазарите и конкуретноспособността… Летеж към дъното на пропастта! Бива прост народ бива но тези отрепки в Брюксе чупят всички рекорди! В главите им е само педерастията и джендърстеото и нищо друго! Какво НАТО какъв ЕС ???
            Содом и Гомор …

          6. Гръмовни руски триумфи, всекидневно победа след победа, не им стигнаха хуторите на мрачните укри, ами и на скъпото на всяка българска държава родно място на Митко Щерев, китно градче Ямбол, в Украйна, пак наша страна,до 680г.Ямпол,коя орда пак те взе?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions