НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Der Spiegel: Макрон предупредил ЕС за риск САЩ да „предадат Украйна“

          5
          282
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der Spiegel, позовавайки се на изтекла бележка от скорошен разговор между водещи европейски представители.

          - Реклама -

          Според изданието документът на английски език съдържал обобщение на разговора, включително това, което списанието твърди, че са директни цитати от участници.

          Макрон е описал настоящия етап от преговорите като „голяма опасност“ за украинския президент Володимир Зеленски. Германският канцлер Фридрих Мерц допълнил, че Зеленски – който също присъствал в разговора – трябва да бъде „много внимателен“.

          „Те си играят с вас и с нас“, е цитиран Мерц, като Der Spiegel отбелязва, че коментарът се отнася до ролята на Стив Уиткоф в Москва.

          Опасения са изразили и други лидери. Президентът на Финландия Александър Стуб заявил:

          „Не трябва да оставяме Украйна и Володимир сами с тези хора.“

          Дори генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обичайно публично изразява положителни оценки за текущия президент на Америка, е заявил, че се съгласява със Стуб и че „трябва да защитим Володимир“.

          Der Spiegel посочва, че е разговарял с няколко участници, които потвърдили провеждането на разговора, а двама от тях заявили, че цитатите са „точно възпроизведени“.

          Прессекретарят на Зеленски е отказал коментар по темата, както и офисът на Мерц, докато Елисейският дворец е оспорил приписваните на Макрон думи.

          Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der Spiegel, позовавайки се на изтекла бележка от скорошен разговор между водещи европейски представители.

          - Реклама -

          Според изданието документът на английски език съдържал обобщение на разговора, включително това, което списанието твърди, че са директни цитати от участници.

          Макрон е описал настоящия етап от преговорите като „голяма опасност“ за украинския президент Володимир Зеленски. Германският канцлер Фридрих Мерц допълнил, че Зеленски – който също присъствал в разговора – трябва да бъде „много внимателен“.

          „Те си играят с вас и с нас“, е цитиран Мерц, като Der Spiegel отбелязва, че коментарът се отнася до ролята на Стив Уиткоф в Москва.

          Опасения са изразили и други лидери. Президентът на Финландия Александър Стуб заявил:

          „Не трябва да оставяме Украйна и Володимир сами с тези хора.“

          Дори генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обичайно публично изразява положителни оценки за текущия президент на Америка, е заявил, че се съгласява със Стуб и че „трябва да защитим Володимир“.

          Der Spiegel посочва, че е разговарял с няколко участници, които потвърдили провеждането на разговора, а двама от тях заявили, че цитатите са „точно възпроизведени“.

          Прессекретарят на Зеленски е отказал коментар по темата, както и офисът на Мерц, докато Елисейският дворец е оспорил приписваните на Макрон думи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          Пламена Ганева -
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена...
          Политика

          Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

          Пламена Ганева -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин...
          Политика

          Сензационни твърдения: Северна Корея тренира украински деца за война с Япония

          Пламена Ганева -
          Представител на украинска правозащитна организация алармира пред Сената на САЩ за тревожни сведения относно съдбата на украински деца, депортирани от окупираните преди това територии....

          5 КОМЕНТАРА

          1. Ох, микроне, пак не си разбрал!, това бай Дончо го каза, преди пет месеца, когато ви беше строил на една маса, като лузери!

          3. Вече четири години ще станат, а аз и така не мога да разбера какво общо имат ЕС и 404. Едно ми е пределно ясно. Колкото повече 404, толкова по малко ЕС.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions