Der Spiegel: Макрон предупредил ЕС за риск САЩ да „предадат Украйна“

Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der Spiegel, позовавайки се на изтекла бележка от скорошен разговор между водещи европейски представители.

- Реклама -

Според изданието документът на английски език съдържал обобщение на разговора, включително това, което списанието твърди, че са директни цитати от участници.

Макрон е описал настоящия етап от преговорите като „голяма опасност“ за украинския президент Володимир Зеленски. Германският канцлер Фридрих Мерц допълнил, че Зеленски – който също присъствал в разговора – трябва да бъде „много внимателен“.

„Те си играят с вас и с нас“, е цитиран Мерц, като Der Spiegel отбелязва, че коментарът се отнася до ролята на Стив Уиткоф в Москва.

Опасения са изразили и други лидери. Президентът на Финландия Александър Стуб заявил:

„Не трябва да оставяме Украйна и Володимир сами с тези хора.“

Дори генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обичайно публично изразява положителни оценки за текущия президент на Америка, е заявил, че се съгласява със Стуб и че „трябва да защитим Володимир“.

Der Spiegel посочва, че е разговарял с няколко участници, които потвърдили провеждането на разговора, а двама от тях заявили, че цитатите са „точно възпроизведени“.

Прессекретарят на Зеленски е отказал коментар по темата, както и офисът на Мерц, докато Елисейският дворец е оспорил приписваните на Макрон думи.