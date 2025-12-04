Димо Дренчев: Обратното броене за този кабинет започна

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Дренчев най-късно през месец май следващата година ще имаме предсрочни парламентарни избори. Той допълни, че големият въпрос е дали президентската партия ще е готова дотогава.
По думите на народния представител основното недоволство на хората, излезли на протеста в понеделник, било свързано с корупцията в страната. Нещо, което нямало как да се промени, ако не се мине през нови избори.
Обратното броене на „Възраждане“ започна, защото след 01.01.2026г. се обезсмисля вашето съществуване.
Лошото е ,че ще е след Н.година.
Когато си прост по рождение не изпитваш болка. Болка изпитват другите около теб. Искате да махнем „прасетата“ , за да угоим за следващата Коледа две нови подрастващи ПП-ДБски прасета.
Още един разбирач!!!@
Ти Кой си Бе Господине???Да не си Бивш Кадър на Мракобесната Държавна Сигурност!!!???
Найденчо Найденов да ти изям мустаците.
Сто как мислиш кой стои за Шопара?
Тия масони ти ги нямаш за нищо!?
Делян не са го сложили тук, за да допусне правителство на Сорос в лицето на Бойко или на Кирчо и Асенчо, или на масона Радев. Това правителство ще си стои.
Милена Василева Ами хотелчето??
Pepa Vulcheva , за хотелчето други хора решават, но няма да го разбереш.
Милена Василева Абе ти си много знаеща БЕ!!🤣
Милена Василева много приятели имаш ма к****
Krasimir Hitov , още едно заядливо същество със снимка и име на мъж, но бъкано с естроген. 🤣🤣🤣
Милена Василева на Делян боклука
Милена Василева Що за глупости сте сътворили🤣🤣🤣🤣