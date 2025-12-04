НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Димо Дренчев: Обратното броене за този кабинет започна

          15
          80
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Обратното броене на този кабинет започна. Протестите със сигурност ще продължат и ние ги подкрепяме напълно. Считаме, че правителството трябва да си ходи. То дори не трябваше да се съставя.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Дренчев най-късно през месец май следващата година ще имаме предсрочни парламентарни избори. Той допълни, че големият въпрос е дали президентската партия ще е готова дотогава.

          По думите на народния представител основното недоволство на хората, излезли на протеста в понеделник, било свързано с корупцията в страната. Нещо, което нямало как да се промени, ако не се мине през нови избори.

          „Обратното броене на този кабинет започна. Протестите със сигурност ще продължат и ние ги подкрепяме напълно. Считаме, че правителството трябва да си ходи. То дори не трябваше да се съставя.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Дренчев най-късно през месец май следващата година ще имаме предсрочни парламентарни избори. Той допълни, че големият въпрос е дали президентската партия ще е готова дотогава.

          По думите на народния представител основното недоволство на хората, излезли на протеста в понеделник, било свързано с корупцията в страната. Нещо, което нямало как да се промени, ако не се мине през нови избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...
          Uncategorized

          „Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          „София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата.
          Политика

          Берлин вижда пробив: Женева връща надеждата за Украйна

          Пламена Ганева -
          Германия приветства „напредъка“ в усилията за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна след последния кръг преговори в Женева, проведени въз основа...

          15 КОМЕНТАРА

          1. Обратното броене на „Възраждане“ започна, защото след 01.01.2026г. се обезсмисля вашето съществуване.

          3. Когато си прост по рождение не изпитваш болка. Болка изпитват другите около теб. Искате да махнем „прасетата“ , за да угоим за следващата Коледа две нови подрастващи ПП-ДБски прасета.

          5. Ти Кой си Бе Господине???Да не си Бивш Кадър на Мракобесната Държавна Сигурност!!!???

          7. Делян не са го сложили тук, за да допусне правителство на Сорос в лицето на Бойко или на Кирчо и Асенчо, или на масона Радев. Това правителство ще си стои.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions