Димо Дренчев: Обратното броене за този кабинет започна

„Обратното броене на този кабинет започна. Протестите със сигурност ще продължат и ние ги подкрепяме напълно. Считаме, че правителството трябва да си ходи. То дори не трябваше да се съставя.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Дренчев най-късно през месец май следващата година ще имаме предсрочни парламентарни избори. Той допълни, че големият въпрос е дали президентската партия ще е готова дотогава.

По думите на народния представител основното недоволство на хората, излезли на протеста в понеделник, било свързано с корупцията в страната. Нещо, което нямало как да се промени, ако не се мине през нови избори.