Дмитрий Медведев: Русия може да приеме кражбата на замразените си активи от ЕС като casus belli – и да поиска репарации в натура

Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

- Реклама -

„Ако обезумелият Европейски съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, чрез издаване на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа той в своя канал в Max.