Дмитрий Медведев: Русия може да приеме кражбата на замразените си активи от ЕС като casus belli – и да поиска репарации в натура

Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.
„Ако обезумелият Европейски съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, чрез издаване на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа той в своя канал в Max.
Жалък дребен алколохик с мръсна уста
Христо Сивов теб са те изтървали от лудницата.Скоро всички като теб ще бъдат отново прибрани.Като гледам този народ на митингите,няма да ви се размине.
То е ясно че ще се плащат репарации, жалкото е че и ние сме в групата
Ivaylo Yanchev
ти в коя група си?
😄
Hristo Sivov в групата на плащащи последствията от подобни на теб хора с телевизор на раменете и празнична между ушите!
Ivaylo Yanchev
заради мен?
аз не съм нападал Украйна.
заради русия е.
и, разбира се, че русия трябва да си плати за золума, който сътвори.
и русия не може да наложи репарации на България, освен ако не дойдат руските танкове тук, и точно поради тази причина подкрепяме Украйна- за да не сме под руска окупация.
разбира се, подкрепяме Украйна и заради нашите сънародници там, бесарабските българи, но да не те мъча с мисли за тях- известно ми е, че ватниците до един сте национални предатели и грам не те ебе за тях.
А защо си тик