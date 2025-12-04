НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Дмитрий Медведев: Русия може да приеме кражбата на замразените си активи от ЕС като casus belli – и да поиска репарации в натура

          7
          614
          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Ако обезумелият Европейски съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, чрез издаване на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа той в своя канал в Max.

          Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Ако обезумелият Европейски съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, чрез издаване на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа той в своя канал в Max.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          7 КОМЕНТАРА

          2. Христо Сивов теб са те изтървали от лудницата.Скоро всички като теб ще бъдат отново прибрани.Като гледам този народ на митингите,няма да ви се размине.

              • Hristo Sivov в групата на плащащи последствията от подобни на теб хора с телевизор на раменете и празнична между ушите!

              • Ivaylo Yanchev

                заради мен?

                аз не съм нападал Украйна.
                заради русия е.

                и, разбира се, че русия трябва да си плати за золума, който сътвори.

                и русия не може да наложи репарации на България, освен ако не дойдат руските танкове тук, и точно поради тази причина подкрепяме Украйна- за да не сме под руска окупация.

                разбира се, подкрепяме Украйна и заради нашите сънародници там, бесарабските българи, но да не те мъча с мисли за тях- известно ми е, че ватниците до един сте национални предатели и грам не те ебе за тях.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions