Дмитро Кулеба: През 2026-а Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени траекторията на войната

През 2026 г. Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени „траекторията на войната“. Това заяви в своя видео публикация в Instagram бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

- Реклама -

Следователно, прогнозира той, същите мирни условия ще бъдат на масата и след една година.