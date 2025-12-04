НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Дмитро Кулеба: През 2026-а Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени траекторията на войната

          7
          1410
          Дмитроо Кулеба
          Дмитроо Кулеба
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През 2026 г. Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени „траекторията на войната“. Това заяви в своя видео публикация в Instagram бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

          - Реклама -

          Следователно, прогнозира той, същите мирни условия ще бъдат на масата и след една година.

          През 2026 г. Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени „траекторията на войната“. Това заяви в своя видео публикация в Instagram бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

          - Реклама -

          Следователно, прогнозира той, същите мирни условия ще бъдат на масата и след една година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Войната е Ужасно Нещо,където Невинни хора Умират,Заради Егото на Някакви Нещастници,които се Мислят,че са „Голяма Работа“???????!!!!!!??

          2. Рускотурска освободителна война освободи България някога сега и Украйна от фашизма и после преговори с нови фашисти на запада

          4. Другари и другарки войната започна , ще се бием от името на Европа , войната е жестока , затова някои ще се върнем други ще умрете , това е девиза на Зилянски !!!

          5. Много правилно казва, но неонацистите и евроджендарите не се интересуват! Искат още да крадът от тази война!

          7. Този нали щеше да се бие ,с дървената лопата .С която бяха копали черно море .А.взе ,че избяга от Украина .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions