Дмитро Кулеба: През 2026-а Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени траекторията на войната

През 2026 г. Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени „траекторията на войната“. Това заяви в своя видео публикация в Instagram бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.
- Реклама -
Следователно, прогнозира той, същите мирни условия ще бъдат на масата и след една година.
През 2026 г. Украйна ще загуби още повече хора и територии, но няма сили да промени „траекторията на войната“. Това заяви в своя видео публикация в Instagram бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.
- Реклама -
Следователно, прогнозира той, същите мирни условия ще бъдат на масата и след една година.
Войната е Ужасно Нещо,където Невинни хора Умират,Заради Егото на Някакви Нещастници,които се Мислят,че са „Голяма Работа“???????!!!!!!??
Рускотурска освободителна война освободи България някога сега и Украйна от фашизма и после преговори с нови фашисти на запада
Няма да са същите условия, ще бъдат по-лоши..
Другари и другарки войната започна , ще се бием от името на Европа , войната е жестока , затова някои ще се върнем други ще умрете , това е девиза на Зилянски !!!
Много правилно казва, но неонацистите и евроджендарите не се интересуват! Искат още да крадът от тази война!
Льольо.трябваше да умрат толкова народ
Този нали щеше да се бие ,с дървената лопата .С която бяха копали черно море .А.взе ,че избяга от Украина .