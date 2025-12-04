Доналд Тръмп: Войната трябваше да свърши февруари-март 2025, казах на Украйна, че няма козове и трябва да се договаря

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали разговорите между неговите представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и Владимир Путин в Кремъл, но изрази съмнение, че срещата ще доведе до някакви резултати, съобщава Bloomberg.
„Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама“, заяви Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни“.
В същото време той заяви, че бъдещите перспективи за мирните преговори за Украйна са неясни, въпреки че срещата е била „добра“:
„Не знам какво прави Кремъл, но мога да кажа, че Уиткоф и Кушнер проведоха доста добра среща с Путин“, посочи президентът.
Той също така заяви, че Уиткоф и Кушнер вярват, че Путин иска да сложи край на войната, въпреки че европейските представители и много експерти твърдят обратното, и че руският лидер няма интерес от прекратяване на конфликта.
Тръмп също така заяви, че вярва, че войната е трябвало да бъде прекратена още през февруари-март 2025 г.
„Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате никакви козове, сега е моментът да се договаряте“. Мислех, че това би било много по-добро време за преговори, но те, по своя мъдрост, решиха да не го правят. Сега имат много проблеми“, отбеляза президентът на САЩ.
е, чак пък конфликт.
аз ако дойда и вас и ти разбия вратата на дома, убия ти жената и кучето, аз и ти в „конфликт“ ли сме?
няма „конфликт“, има руска завоевателна, геноцидна война срещу Украйна.
Странна трансформация на американците!От участник в конфликта,в миротворец!