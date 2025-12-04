НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Тръмп: Войната трябваше да свърши февруари-март 2025, казах на Украйна, че няма козове и трябва да се договаря

          2
          202
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали разговорите между неговите представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и Владимир Путин в Кремъл, но изрази съмнение, че срещата ще доведе до някакви резултати, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          „Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама“, заяви Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни“.

          В същото време той заяви, че бъдещите перспективи за мирните преговори за Украйна са неясни, въпреки че срещата е била „добра“:

          „Не знам какво прави Кремъл, но мога да кажа, че Уиткоф и Кушнер проведоха доста добра среща с Путин“, посочи президентът.

          Той също така заяви, че Уиткоф и Кушнер вярват, че Путин иска да сложи край на войната, въпреки че европейските представители и много експерти твърдят обратното, и че руският лидер няма интерес от прекратяване на конфликта.

          Тръмп също така заяви, че вярва, че войната е трябвало да бъде прекратена още през февруари-март 2025 г.

          „Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате никакви козове, сега е моментът да се договаряте“. Мислех, че това би било много по-добро време за преговори, но те, по своя мъдрост, решиха да не го правят. Сега имат много проблеми“, отбеляза президентът на САЩ.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали разговорите между неговите представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и Владимир Путин в Кремъл, но изрази съмнение, че срещата ще доведе до някакви резултати, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          „Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама“, заяви Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни“.

          В същото време той заяви, че бъдещите перспективи за мирните преговори за Украйна са неясни, въпреки че срещата е била „добра“:

          „Не знам какво прави Кремъл, но мога да кажа, че Уиткоф и Кушнер проведоха доста добра среща с Путин“, посочи президентът.

          Той също така заяви, че Уиткоф и Кушнер вярват, че Путин иска да сложи край на войната, въпреки че европейските представители и много експерти твърдят обратното, и че руският лидер няма интерес от прекратяване на конфликта.

          Тръмп също така заяви, че вярва, че войната е трябвало да бъде прекратена още през февруари-март 2025 г.

          „Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате никакви козове, сега е моментът да се договаряте“. Мислех, че това би било много по-добро време за преговори, но те, по своя мъдрост, решиха да не го правят. Сега имат много проблеми“, отбеляза президентът на САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          2 КОМЕНТАРА

          1. е, чак пък конфликт.

            аз ако дойда и вас и ти разбия вратата на дома, убия ти жената и кучето, аз и ти в „конфликт“ ли сме?

            няма „конфликт“, има руска завоевателна, геноцидна война срещу Украйна.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions