      петък, 05.12.25
          Дубъл на Кайо Видал продължи възхода на Лудогорец

          Срещата на шампионите срещу Добруджа завърши при краен резултат 0:2

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Лудогорец не срещна трудности при гостиването си на Добруджа в мач от 18-ия кръг на Първа Лига. Кайо Видал наниза и двата гола за успеха с 2:0, който е трети пореден в първенството и общо четвърти във всички турнири за новия треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо. Шампионите са на трето място в класирането на 8 точки зад лидера Левски.

          Добруджа пък остава на дъното с 11 точки и без победа вече четири поредни мача.

          Деветата минута бе посветена на Любо Пенев, борещ се с коварно заболяване. Целият стадион „Дружба“ скандираше името на легендарния голмайстор.

          Първата интересна ситуация дойде четвърт час след началото. Кайо Видал избяга от защитата на домакините и опита да намери Бърнард Текпетей на празна врата. Венцислав Керчев се хвърли в краката на ганаеца и предотврати сигурен гол. Малко след това отново Текпетей бе замесен в нещо интересно – негово центриране бе засечено от Ерик Биле, който не успя да уцели вратата.

          Добруджа отвърна с неточен удар с глава на защитника Йонатан Куеро след центриране от корнер.

          В самия край на полувремето Лудогорец поведе с 1:0. Текпетей навлезе към вътрешността на терена и намери с хубав дълъг пас Кайо Видал. Бразилецът нанесе коварен изстрел, озовал се в далечния ъгъл на Галин Григоров.

          Втората част започна с принудителна смяна в състава на шампионите. Матеус Машадо влезе на мястото на Ерик Биле, сблъскал се тежко с Йонатан Куеро преди почивката. Десетина минути след паузата шут на Сон не резултира в гол, вместо това мина на метър-два над вратата.

          В 70-ата минута Ивайло Чочев не уцели вратата с глава, макар да нямаше човек около себе си, и да бе на броени метри от целта. Веднага след това Лудогорец удвои. Вертикален пас към Чочев не бе пресечен от Григоров, подходил лековерно в ситуацията един на един с халфа. Оттам Чочев намери Видал, който на полупразна врата вкара втория си гол в мача.

