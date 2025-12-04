НА ЖИВО
          Феновете на ЦСКА ще трябва да плащат по 15 лева, за да гледат мача с Черно море

          Двубоят ще се играе на 6 декември (събота) от 17:30 часа на стадион „Тича“ във Варна

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Феновете на ЦСКА ще плащат по 15 лева за последното шампионатно гостуване през 2025 година. „Червените“ се изпправят срещу Черно море на „Тича“ в събота, 6 декемеври. Срещата на Никулден започва в 17:30 часа.

          „Армейци,

          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Черно море в мач от 19-ия кръг на Първа професионална лига са в продажба. Двубоят ще се играе на 6 декември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Тича“ във Варна.

          Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн, както и физически (при налични количества) в деня на мача (след 14:30 ч.) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна.

          Цената на билета за двубоя е 15 лв.

          НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!“, обявиха от клуба.

