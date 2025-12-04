Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на страницата на партията, се заявява категорично: „Повече няма да отстъпваме!“.
От политическата сила допълват: „Няма да позволим обикаляне по домовете на хората от ГЕРБ. Заставаме срещу обидите, натиска и всички форми на агресия.“
Повод за тази реакция стана протестът, организиран пред имота на Бойко Борисов. Към позицията е прикрепен и кадър, на който се вижда лидерът на ГЕРБ, застанал пред свои съпартийци. Те са се подредили пред дома му с цел да го предпазят от набезите на протестиращите.
Още преди официалната позиция, народният представител от ГЕРБ Тома Биков отправи публичен призив. Той настоя да не се уреждат политически сметки пред жилищата на политиците и да не бъдат въвличани техните семейства в конфликта. Биков направи намек, че хората, събрали се пред дома на бившия премиер, са симпатизанти на партия „Величие“.
Цели 36 г. ни ограбваха, убиваха и тормозиха, измамиха хиляди с имоти, и над 3 милиона вече ги няма!? Убитите, пострадалите, измамените, бедните, болните, бездомните и работещите бедни и соц. слаби и без ЛК са забравени от властта!? Хиляди оставени без вода, хиляди наводнени и милиони ощетени, тормозени, и умиращи от глад и студ, а премиера има хотел с водопад!? От Рай – България превърнаха в Ад!? Оставка! Стига алчни, нахални и неуки, да ни мъчат и морят умишлено народа!? Стига! Нито има НД Болница, нито Здравеопазване, нито Образование, нито Соц. политика, нито икономика, култура, правосъдие, ред и справедливост!? Погубиха 3 милиона от алчност и некадърност, корупция и безхаберие!? Съдят – невинни, и оправдават – виновни убийци на пътя, пияни, измамници, убийци и цари хаос, а получават заплати и бонуси – милиарди и крадат, и няма осъдени и в затвора!? Кой ще връща тези заеми!? Бедния, болен и ограбен народ, чийто деца и родители, и баби убивате и мъчите и милионерите се увеличават, а за бездомните – няма приюти и правосъдие, нито справедливост от държавата, МВР , прокуратурата и съда!? Кога ще стигнем Китай и ще има за корупцията най-строги закони!?
Браво
Пуснах сълза
Казах да не ви пука от 3 стадиона лумпени. Гласувайте бюджета какъвто е. Няма друг вариант след кражбите на ППДБ и Мунчо Боташев.
БОЙКО БОРИСОВ САМ СИ ГО НАПРАВИ . ЗАЩО НЕ СЕ СЪОБРАЗИ ЧЕ ХОРАТА СА ПРОТИВ ЕВРОТО . ТОЙ ГО ЗНАЕ НО ЗА ДА УГОДИ НА НЯКОГО ЗАСТАНА СРЕЩУ НАРОДА.. ДОКАРА ХОРАТА ДА НЯМА КАКВО ДА ЯДАТ . ХИЧ НЕ МИ ПУКА ЗА БОРИСОВ А НАРОДА ИСКА ДА СИ ХОДИ.
За Нова Година Буци ще намери за подарък под елхата един огромен магнит 😆
Другите път съпартийците да му носят нещо за затвора. Че много му се кланят и мазнят.
От Тиквата и Свинята по нагли няма.
Да се отстъпва не бива ,че народа като настъпи ,тогиз да видиш
Гроб не герб
Наглостта няма край.
Другоя път ше влязат при тебе
Браво
Като Кадафи ще свърши Буда …
Petris Karamanlis Те след Кадафи цъфнаха и вързаха либийците.И нашия прост народ това го чака
Граждански арест и екзекуция!!!
Защо не застанете под прозорците на Радев и не го питате за БОТАШ, за предателството спрямо България, че е руска марионетка, че разедини хората заради собствени интереси, защо натресе Кирчовци и Кокорчовци, колко пъти погази Конституцията! Не го правете, защото пак той дърпа и вашите конци!
Ми, плашат зайците в зайчарника, какво!
Те и хората искат спокоен живот, ама вие ги доите и стрижите като овце!!!! Всичко се връща – в ТОЗИ живот!!!!
Моим, сал силно да любим и мразим. Ниво на развитие – маймунче пеленаче. Нищо, 1400 години не стигат.
Наглеци с чекистка кръв.Дълбоките гени ги зоват.
Оставка БОЛКУЦИ ДОЛНИ
Началото е само тикво
Имаме новина Обграден от вълците на “ Величие“ в зайчарника поръчковияубиец бойко имал право на 1 обаждане и той се обади на Бареков защото били изпратени от Пеевски а той владеел полицията и прокуратурата и му била спукана работата Това е според свободният журналист Бареков познал точно броя ба протеста в София и точния час на случайното интервю в банкя
Mark Natan Много си тъп!
И по-зле ще става… бягайте докато още можете!!!
Бъдещето на България е без селско-мафиотски, псевдо партии.
Сега тепърва се почва!
Така трябва
Остра позиция
Хванати за палците на краката защото народа идва
Отдавна се знае, че Историческият парк е пирамида. И не разбирам защо ги подкрепяте. Уж искате правова държава, а като хванат някой почвате да ревете. Тъпо е.
Простити може да се правят навсякъде!!!!!!
Той да се радва че не станало като Непал оставка 👎
Да отиват сега те пред Шиши!
OSTAVKA
Кой са ГЕРБ те ще репресиите семесва без доказателства а той имал деца и жена къде са ,ние виждаме само кърви около него мафот
Еничери