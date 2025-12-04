НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          138
          953
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на страницата на партията, се заявява категорично: „Повече няма да отстъпваме!“.

          - Реклама -

          От политическата сила допълват: „Няма да позволим обикаляне по домовете на хората от ГЕРБ. Заставаме срещу обидите, натиска и всички форми на агресия.“

          Повод за тази реакция стана протестът, организиран пред имота на Бойко Борисов. Към позицията е прикрепен и кадър, на който се вижда лидерът на ГЕРБ, застанал пред свои съпартийци. Те са се подредили пред дома му с цел да го предпазят от набезите на протестиращите.

          Още преди официалната позиция, народният представител от ГЕРБ Тома Биков отправи публичен призив. Той настоя да не се уреждат политически сметки пред жилищата на политиците и да не бъдат въвличани техните семейства в конфликта. Биков направи намек, че хората, събрали се пред дома на бившия премиер, са симпатизанти на партия „Величие“.

          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на страницата на партията, се заявява категорично: „Повече няма да отстъпваме!“.

          - Реклама -

          От политическата сила допълват: „Няма да позволим обикаляне по домовете на хората от ГЕРБ. Заставаме срещу обидите, натиска и всички форми на агресия.“

          Повод за тази реакция стана протестът, организиран пред имота на Бойко Борисов. Към позицията е прикрепен и кадър, на който се вижда лидерът на ГЕРБ, застанал пред свои съпартийци. Те са се подредили пред дома му с цел да го предпазят от набезите на протестиращите.

          Още преди официалната позиция, народният представител от ГЕРБ Тома Биков отправи публичен призив. Той настоя да не се уреждат политически сметки пред жилищата на политиците и да не бъдат въвличани техните семейства в конфликта. Биков направи намек, че хората, събрали се пред дома на бившия премиер, са симпатизанти на партия „Величие“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Икономика

          Общият съд на ЕС допусна иска на Румен Гечев срещу въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки -
          Общият съд на Европейския съюз е приел за допустима исковата молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026...

          138 КОМЕНТАРА

          1. Цели 36 г. ни ограбваха, убиваха и тормозиха, измамиха хиляди с имоти, и над 3 милиона вече ги няма!? Убитите, пострадалите, измамените, бедните, болните, бездомните и работещите бедни и соц. слаби и без ЛК са забравени от властта!? Хиляди оставени без вода, хиляди наводнени и милиони ощетени, тормозени, и умиращи от глад и студ, а премиера има хотел с водопад!? От Рай – България превърнаха в Ад!? Оставка! Стига алчни, нахални и неуки, да ни мъчат и морят умишлено народа!? Стига! Нито има НД Болница, нито Здравеопазване, нито Образование, нито Соц. политика, нито икономика, култура, правосъдие, ред и справедливост!? Погубиха 3 милиона от алчност и некадърност, корупция и безхаберие!? Съдят – невинни, и оправдават – виновни убийци на пътя, пияни, измамници, убийци и цари хаос, а получават заплати и бонуси – милиарди и крадат, и няма осъдени и в затвора!? Кой ще връща тези заеми!? Бедния, болен и ограбен народ, чийто деца и родители, и баби убивате и мъчите и милионерите се увеличават, а за бездомните – няма приюти и правосъдие, нито справедливост от държавата, МВР , прокуратурата и съда!? Кога ще стигнем Китай и ще има за корупцията най-строги закони!?

          4. Казах да не ви пука от 3 стадиона лумпени. Гласувайте бюджета какъвто е. Няма друг вариант след кражбите на ППДБ и Мунчо Боташев.

          5. БОЙКО БОРИСОВ САМ СИ ГО НАПРАВИ . ЗАЩО НЕ СЕ СЪОБРАЗИ ЧЕ ХОРАТА СА ПРОТИВ ЕВРОТО . ТОЙ ГО ЗНАЕ НО ЗА ДА УГОДИ НА НЯКОГО ЗАСТАНА СРЕЩУ НАРОДА.. ДОКАРА ХОРАТА ДА НЯМА КАКВО ДА ЯДАТ . ХИЧ НЕ МИ ПУКА ЗА БОРИСОВ А НАРОДА ИСКА ДА СИ ХОДИ.

          7. Другите път съпартийците да му носят нещо за затвора. Че много му се кланят и мазнят.

            • Petris Karamanlis Те след Кадафи цъфнаха и вързаха либийците.И нашия прост народ това го чака

          16. Защо не застанете под прозорците на Радев и не го питате за БОТАШ, за предателството спрямо България, че е руска марионетка, че разедини хората заради собствени интереси, защо натресе Кирчовци и Кокорчовци, колко пъти погази Конституцията! Не го правете, защото пак той дърпа и вашите конци!

          18. Те и хората искат спокоен живот, ама вие ги доите и стрижите като овце!!!! Всичко се връща – в ТОЗИ живот!!!!

          19. Моим, сал силно да любим и мразим. Ниво на развитие – маймунче пеленаче. Нищо, 1400 години не стигат.

          23. Имаме новина Обграден от вълците на “ Величие“ в зайчарника поръчковияубиец бойко имал право на 1 обаждане и той се обади на Бареков защото били изпратени от Пеевски а той владеел полицията и прокуратурата и му била спукана работата Това е според свободният журналист Бареков познал точно броя ба протеста в София и точния час на случайното интервю в банкя

          28. Отдавна се знае, че Историческият парк е пирамида. И не разбирам защо ги подкрепяте. Уж искате правова държава, а като хванат някой почвате да ревете. Тъпо е.

          33. Кой са ГЕРБ те ще репресиите семесва без доказателства а той имал деца и жена къде са ,ние виждаме само кърви около него мафот

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions