Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на страницата на партията, се заявява категорично: „Повече няма да отстъпваме!“.

От политическата сила допълват: „Няма да позволим обикаляне по домовете на хората от ГЕРБ. Заставаме срещу обидите, натиска и всички форми на агресия.“

Повод за тази реакция стана протестът, организиран пред имота на Бойко Борисов. Към позицията е прикрепен и кадър, на който се вижда лидерът на ГЕРБ, застанал пред свои съпартийци. Те са се подредили пред дома му с цел да го предпазят от набезите на протестиращите.

Още преди официалната позиция, народният представител от ГЕРБ Тома Биков отправи публичен призив. Той настоя да не се уреждат политически сметки пред жилищата на политиците и да не бъдат въвличани техните семейства в конфликта. Биков направи намек, че хората, събрали се пред дома на бившия премиер, са симпатизанти на партия „Величие“.