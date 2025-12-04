Глас от Испания: Любо Пенев свали 30 килограма, състоянието му е доста тревожно

Откривателят на Любослав Пенев – Хуанхо Родри, сподели нови тревожни детайли за състоянието на българина. Пред Радио ”Марка” той обяви, че “състоянието му е много сложно, много тревожно”, добавяйки, че Пенев е „стабилен и чака решение за лечение“. „Той е свалил 30 килограма за по-малко от месец“, разкри още ветеранът.

Бившият мениджър обясни, че за българина е планирано лечение, базирано на имунотерапия и ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, тъй като ракът на бъбреците се е разпространил в други органи.

Лечението на Пенев е в частна клиника в Аугсбург, Германия, където разходите са много високи. Хуанхо потвърди, че очакваният диапазон е „между 250 000 и 300 000 евро“. Поради това бившите клубове на Пенев събират пари за лечението му.

Хуанхо си спомни за мащаба на присъствието на Пенев във Валенсия: „Той е символ на валенсианизма от дълго време”.