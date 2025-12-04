НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Груев и Лийдс разплакаха Челси

          Българският национал стартира от пейката, но се появи на терена в 67-ата минута

          0
          246
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лийдс с Илия Груев в състава победи Челси с 3:1 у дома на „Елън Роуд“ в мач от междинния 14-и кръг на Висшата лига. Българският национал стартира от пейката, но се появи на терена в 67-ата минута.

          - Реклама -

          Йоркширци излязоха напред в резултата още в шестата минута. Антон Щах центрира от ъглов удар и по перфектен начин намери Яка Бийол, който скочи най-високо и с глава заби топката зад Роберт Санчес за 1:0.

          В 16-ата минута Бийол бе близо до втори гол с глава, но прати топката покрай вратата. В 43-ата минута Лийдс все пак удвои аванса си. Ао Танака проби и с мощен удар от границата на наказателното поле матира Санчес за 2:0.

          В 50-ата минута Челси намали изоставането си. Педро Нето, влязъл на почивката на мястото на Естевао, засече хубаво центриране на Жоао Педро на далечна греда и от близка дистанция прати топката в мрежата – 2:1.

          В 54-ата минута Роберт Санчес допусна груба грешка при изнасянето на топката, Лийдс организира бързо нападение, стигна се до сериозно разбъркване и Лукас Нмеча вкара, но попадението не бе признато заради засада.

          В 69-ата минута Алехандро Гарначо проби отляво и намери Коул Палмър, който стреля опасно, но Лукас Пери спаси. Този пропуск и много груба грешка на Тосин Адарабийойо бяха наказани в 72-рата минута – Диминик Калвърт-Люин отне и вкара за крайното 3:1.

          С този успех Лийдс Юнайтед събра 14 точки на 17-ото място във временното класиране. Челси е четвърти с 24, вече на девет зад лидера Арсенал. През уикенда Груев и компания приемат Ливърпул, а „сините“ от Лондон са гости на Борнемут.

          Лийдс с Илия Груев в състава победи Челси с 3:1 у дома на „Елън Роуд“ в мач от междинния 14-и кръг на Висшата лига. Българският национал стартира от пейката, но се появи на терена в 67-ата минута.

          - Реклама -

          Йоркширци излязоха напред в резултата още в шестата минута. Антон Щах центрира от ъглов удар и по перфектен начин намери Яка Бийол, който скочи най-високо и с глава заби топката зад Роберт Санчес за 1:0.

          В 16-ата минута Бийол бе близо до втори гол с глава, но прати топката покрай вратата. В 43-ата минута Лийдс все пак удвои аванса си. Ао Танака проби и с мощен удар от границата на наказателното поле матира Санчес за 2:0.

          В 50-ата минута Челси намали изоставането си. Педро Нето, влязъл на почивката на мястото на Естевао, засече хубаво центриране на Жоао Педро на далечна греда и от близка дистанция прати топката в мрежата – 2:1.

          В 54-ата минута Роберт Санчес допусна груба грешка при изнасянето на топката, Лийдс организира бързо нападение, стигна се до сериозно разбъркване и Лукас Нмеча вкара, но попадението не бе признато заради засада.

          В 69-ата минута Алехандро Гарначо проби отляво и намери Коул Палмър, който стреля опасно, но Лукас Пери спаси. Този пропуск и много груба грешка на Тосин Адарабийойо бяха наказани в 72-рата минута – Диминик Калвърт-Люин отне и вкара за крайното 3:1.

          С този успех Лийдс Юнайтед събра 14 точки на 17-ото място във временното класиране. Челси е четвърти с 24, вече на девет зад лидера Арсенал. През уикенда Груев и компания приемат Ливърпул, а „сините“ от Лондон са гости на Борнемут.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions