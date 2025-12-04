Груев и Лийдс разплакаха Челси

Лийдс с Илия Груев в състава победи Челси с 3:1 у дома на „Елън Роуд“ в мач от междинния 14-и кръг на Висшата лига. Българският национал стартира от пейката, но се появи на терена в 67-ата минута.

Йоркширци излязоха напред в резултата още в шестата минута. Антон Щах центрира от ъглов удар и по перфектен начин намери Яка Бийол, който скочи най-високо и с глава заби топката зад Роберт Санчес за 1:0.

В 16-ата минута Бийол бе близо до втори гол с глава, но прати топката покрай вратата. В 43-ата минута Лийдс все пак удвои аванса си. Ао Танака проби и с мощен удар от границата на наказателното поле матира Санчес за 2:0.

В 50-ата минута Челси намали изоставането си. Педро Нето, влязъл на почивката на мястото на Естевао, засече хубаво центриране на Жоао Педро на далечна греда и от близка дистанция прати топката в мрежата – 2:1.

В 54-ата минута Роберт Санчес допусна груба грешка при изнасянето на топката, Лийдс организира бързо нападение, стигна се до сериозно разбъркване и Лукас Нмеча вкара, но попадението не бе признато заради засада.

В 69-ата минута Алехандро Гарначо проби отляво и намери Коул Палмър, който стреля опасно, но Лукас Пери спаси. Този пропуск и много груба грешка на Тосин Адарабийойо бяха наказани в 72-рата минута – Диминик Калвърт-Люин отне и вкара за крайното 3:1.

С този успех Лийдс Юнайтед събра 14 точки на 17-ото място във временното класиране. Челси е четвърти с 24, вече на девет зад лидера Арсенал. През уикенда Груев и компания приемат Ливърпул, а „сините“ от Лондон са гости на Борнемут.