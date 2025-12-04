ГУР унищожиха руски изтребител МиГ-29 в Крим

Руски изтребител МиГ-29 е бил унищожен в Крим в четвъртък, 4 декември, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, предава УНИАН.

Операцията е проведена на военното летище Кача в Крим от подразделението за специални операции „Призрак“ на ГУР.

„Същата нощ подразделението „Призрак“ нанесе удар и по радарната система на летище Иртиш близо до временно окупирания Симферопол. Спецподразделенията на ГУР продължават систематично да отслабват руската система за противовъздушна отбрана над временно окупирания полуостров, унищожавайки радари, противовъздушни системи, а сега и изтребители на руските въоръжени сили“, заявиха служителите на ГУР.