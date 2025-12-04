ГУР унищожиха руски изтребител МиГ-29 в Крим

Руски изтребител МиГ-29 е бил унищожен в Крим в четвъртък, 4 декември, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, предава УНИАН.
Операцията е проведена на военното летище Кача в Крим от подразделението за специални операции „Призрак“ на ГУР.
„Същата нощ подразделението „Призрак“ нанесе удар и по радарната система на летище Иртиш близо до временно окупирания Симферопол. Спецподразделенията на ГУР продължават систематично да отслабват руската система за противовъздушна отбрана над временно окупирания полуостров, унищожавайки радари, противовъздушни системи, а сега и изтребители на руските въоръжени сили“, заявиха служителите на ГУР.
Браво унищожавай , убивай смешните русначета
И какво от това?! укрите колко имат? до къде стигнаха? Какво им остана?
Идеал Петров ! Утре какви ли ще са новините ?
Emil Simeonov Утре ще чуеш за още 3 града и 5 села, върнати в територията на Русия!
Ivan Manev Не се и съмнявам !
Останаха ли живи?
Стамен Харизанов пиши ги умрели
Я кажете укрите как геройски отстъпват по фронта😘😘😘
Ей затова Усрайна ще изчезне от картата. Никакъв инстинкт за самосъхранение. Никакъв усет за търпението и благородството на руснаците. Слушат ония алчни безскруполни островитяни. (индийската колония)
Dimak Petak Не ти е лесно
Макетчета на снимачна маса, кво толкоз!
Всички джендър СМИ та ,щяха да се пръснат от тази новина !! Особенно нашите !! Нямаше да дават двамата джендъра Митов и Георгиев !!
Това е грозно! Милиони изгубиха животите, домовете, семействата, работните места… от двете страни на братоубийствената война, а Вие продължавате да публикувате кой, какво бил разрушил. Трябваше Русия да постъпи като САЩ – унищожавайки Югославия за по- малко от 24 часа, че да няма какви простотии да се пишат.
Elle She нали се опитаха, даже казаха за 3 дена🫵🤡🤡🤡
Няма авиация, докато имаше се пробваха
Elle She , ебати пацифиста си…
Тия укроПартизани да помислят как народа им ще изкара зимата, че инфраструктората им е ЛеШ! А после да се занимават с партизанлък😅
А нещо по фронта … или само ще мишкувате терористи от М6 🤮🤮🤮
Пак си разчесват рани на дупетата тия, заедно с менторите си англосаксонци, ако е вярно де?!
Гоолям Праз
Няма как да си във война и да не загубиш нищо
Само че едните губят техника и жива сила
Другите жива сила техника и най важното ТЕРИТОРИЯТА
Украйна го кара на партизанска война
Ликвидирали една мандра и постигнали голяма победа
Най – вероятно Мига да е от картон,като правиха сърбите през 1999
Най – вероятно Мига да е от картон,като правиха сърбите през 1999
Да,така ще развържете ръцете на руснаците да не са толкова прецизни и щадящи към ВСУ! Слушайте още Фон дер Лайнярката и ще изчезнете съвсем.
Много си заблуден
Щом тия се казват „Призрак“, всичко е ясно. Техните успехи са същите като на „легендарният“ летец „Призракът от Киев“, който беше унищожил поне 40 руски самолета. После се оказа, че самият Призрак от Киев е литературна измислица.