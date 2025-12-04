НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ГУР унищожиха руски изтребител МиГ-29 в Крим

          24
          2174
          ГУР унищожиха МиГ-29 в Крим
          ГУР унищожиха МиГ-29 в Крим
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски изтребител МиГ-29 е бил унищожен в Крим в четвъртък, 4 декември, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Операцията е проведена на военното летище Кача в Крим от подразделението за специални операции „Призрак“ на ГУР.

          „Същата нощ подразделението „Призрак“ нанесе удар и по радарната система на летище Иртиш близо до временно окупирания Симферопол. Спецподразделенията на ГУР продължават систематично да отслабват руската система за противовъздушна отбрана над временно окупирания полуостров, унищожавайки радари, противовъздушни системи, а сега и изтребители на руските въоръжени сили“, заявиха служителите на ГУР.

          Руски изтребител МиГ-29 е бил унищожен в Крим в четвъртък, 4 декември, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Операцията е проведена на военното летище Кача в Крим от подразделението за специални операции „Призрак“ на ГУР.

          „Същата нощ подразделението „Призрак“ нанесе удар и по радарната система на летище Иртиш близо до временно окупирания Симферопол. Спецподразделенията на ГУР продължават систематично да отслабват руската система за противовъздушна отбрана над временно окупирания полуостров, унищожавайки радари, противовъздушни системи, а сега и изтребители на руските въоръжени сили“, заявиха служителите на ГУР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          24 КОМЕНТАРА

          6. Ей затова Усрайна ще изчезне от картата. Никакъв инстинкт за самосъхранение. Никакъв усет за търпението и благородството на руснаците. Слушат ония алчни безскруполни островитяни. (индийската колония)

          8. Всички джендър СМИ та ,щяха да се пръснат от тази новина !! Особенно нашите !! Нямаше да дават двамата джендъра Митов и Георгиев !!

          9. Това е грозно! Милиони изгубиха животите, домовете, семействата, работните места… от двете страни на братоубийствената война, а Вие продължавате да публикувате кой, какво бил разрушил. Трябваше Русия да постъпи като САЩ – унищожавайки Югославия за по- малко от 24 часа, че да няма какви простотии да се пишат.

          10. Тия укроПартизани да помислят как народа им ще изкара зимата, че инфраструктората им е ЛеШ! А после да се занимават с партизанлък😅

          12. Пак си разчесват рани на дупетата тия, заедно с менторите си англосаксонци, ако е вярно де?!

          13. Гоолям Праз
            Няма как да си във война и да не загубиш нищо
            Само че едните губят техника и жива сила
            Другите жива сила техника и най важното ТЕРИТОРИЯТА
            Украйна го кара на партизанска война
            Ликвидирали една мандра и постигнали голяма победа

          16. Да,така ще развържете ръцете на руснаците да не са толкова прецизни и щадящи към ВСУ! Слушайте още Фон дер Лайнярката и ще изчезнете съвсем.

          17. Щом тия се казват „Призрак“, всичко е ясно. Техните успехи са същите като на „легендарният“ летец „Призракът от Киев“, който беше унищожил поне 40 руски самолета. После се оказа, че самият Призрак от Киев е литературна измислица.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions