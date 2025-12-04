НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Името на Доналд Тръмп поставено на фасадата на Американския институт за мир

          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В навечерието на подписването на мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда, на фасадата на Американския институт за мир бе гравирано името на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

          В публикация в „Екс“, официалният акаунт на Държавния департамент обяви:

          „Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир.“

          Към текста бе приложена и снимка на новото наименование.

          АФП припомня, че през първите месеци на втория си мандат Тръмп е направил опит да разформирова института, създаден през 1984 г. по времето на Роналд Рейгън. Финансираната от Конгреса независима организация има за цел да предотвратява и разрешава международни конфликти и доскоро разполагаше със значителен експертен капацитет.

          Днес в сградата на институцията в центъра на Вашингтон ще се състои церемонията по подписване на мирното споразумение, целящо да сложи край на насилието в източната част на ДР Конго. В нея ще участват президентите Феликс Чисекеди (ДР Конго) и Пол Кагаме (Руанда).

          Тръмп неведнъж е заявявал, че неговите усилия за уреждане на конфликти – в Газа, между Индия и Пакистан, Камбоджа и Тайланд и други – би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир, отбелязва АФП.

