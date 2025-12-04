Името на Доналд Тръмп поставено на фасадата на Американския институт за мир

В навечерието на подписването на мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда, на фасадата на Американския институт за мир бе гравирано името на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

В публикация в „Екс“, официалният акаунт на Държавния департамент обяви:

„Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир.“

Към текста бе приложена и снимка на новото наименование.

BREAKING:



This morning, the U.S. State Department officially renamed the former United States Institute of Peace in honor of the greatest dealmaker in American history.



It's now the Donald J. Trump Institute of Peace.



I absolutely LOVE it. pic.twitter.com/e3xRnVN5YK — Mila Joy (@Milajoy) December 4, 2025

АФП припомня, че през първите месеци на втория си мандат Тръмп е направил опит да разформирова института, създаден през 1984 г. по времето на Роналд Рейгън. Финансираната от Конгреса независима организация има за цел да предотвратява и разрешава международни конфликти и доскоро разполагаше със значителен експертен капацитет.

Днес в сградата на институцията в центъра на Вашингтон ще се състои церемонията по подписване на мирното споразумение, целящо да сложи край на насилието в източната част на ДР Конго. В нея ще участват президентите Феликс Чисекеди (ДР Конго) и Пол Кагаме (Руанда).

Тръмп неведнъж е заявявал, че неговите усилия за уреждане на конфликти – в Газа, между Индия и Пакистан, Камбоджа и Тайланд и други – би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир, отбелязва АФП.