Руският пробив край Гуляйполе е резултат от масово струпване на сили и предислоциране на части от различни направления, а не от внезапен срив на отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), твърдят анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

„Руските сили постигнаха тактически пробив североизточно и източно от Гуляйполе в средата на ноември 2025 г., отчасти поради концентрацията и разполагането на войскова групировка, сравнима по размер с тази, действаща при Покровск и Доброполе“, се отбелязва в доклада.

Анализаторите посочват, че руската групировка при Гуляйполе се състои от три бригади от 35-та армия; една дивизия и две бригади от 5-та армия; две бригади от 36-та армия; и една бригада и един полк от 29-та армия.

Нещо повече, през лятото и есента на 2025 г. руското военно командване значително е засилило своята групировка войски „Восток“, като е предислоцирало редица части от други участъци в този район.

Както отбелязва украинският военен анализатор Константин Машовец, предислоцирането на части е увеличило бойната ефективност на руската групировка, позволявайки на противника да развие тактически пробив с дълбочина до 17 километра, да извърши голямо прехвърляне на река Янчур близо до Успеновка (североизточно от Гуляйполе) и да достигне покрайнините на Гуляйполе от север и североизток.

„Предислокирането и преразпределянето на подразделения от няколко части от други сектори на фронтовата линия допълнително показва, че неотдавнашният руски тактически пробив на Гуляйполско направление се дължи отчасти на значителна концентрация на жива сила в района в продължение на няколко месеца, а не на внезапен пробив или срив на украинската отбрана, както наскоро се опитаха да твърдят представители на Кремъл“, отбелязва ISW.

Тази значителна концентрация на сили предполага, че Русия вероятно ще трябва да концентрира още повече сили и да деприоритизира други сектори на фронтовата линия, за да използва тактическите успехи при Гуляйполе и да ги превърне в оперативен пробив, подчертават анализаторите.